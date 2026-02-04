Mbetjet e Kurum, Prokuroria: Pluhur nga filtrimi i gazrave të furrave elektrike të çelikut, rrezik për njerëzit
Ekspertimi laboratorik ka provuar se mbetjet e transportuara me anijen “Moliva XA443A” janë të rrezikshme dhe toksike, duke zbuluar një skandal mjedisor. Pas këtij përfundimi, Prokuroria e Durrësit ka kërkuar masa sigurimi për 33 persona, ndërsa deri më tani janë ekzekutuar 20 prej tyre.
Hetimet nisën në korrik 2024, pas një njoftimi nga OLAF, që sinjalizonte për një ngarkesë të dyshimtë me destinacion Tajlandën. U zbulua se subjekti kishte eksportuar 2.816 ton mbetje në 102 kontenierë, të cilët u kthyen në Portin e Durrësit pasi u refuzuan nga autoritetet tajlandeze. Ngarkesa u sekuestrua dhe u dërgua në Porto Romano, ku iu nënshtrua ekspertimit të specializuar në laboratorë në Itali.
Sipas akt-ekspertimit, materiali rezulton të jetë pluhur nga filtrimi i gazrave të furrave elektrike të çelikut, i klasifikuar si mbetje e rrezikshme me kod 10 02 07*, që paraqet rrezik serioz për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, veçanërisht për ekosistemet ujore.
Prokuroria konstaton se shoqëria “Kurum International” sh.a., në bashkëpunim me subjekte të tjera private dhe funksionarë shtetërorë, ka fshehur natyrën reale të mbetjeve, duke falsifikuar dokumente dhe duke tentuar eksportimin e tyre në shkelje të rëndë të ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare.
Në kuadër të këtij hetimi, janë lëshuar masa sigurimi për drejtues të kompanive, agjentë doganorë, punonjës të Doganës së Durrësit dhe zyrtarë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për vepra penale që përfshijnë kontrabandën, menaxhimin e paligjshëm të mbetjeve, falsifikimin e dokumenteve, shpërdorimin e detyrës dhe pastrimin e parave.
Prokuroria e Durrësit deklaron se hetimet vijojnë për kapjen e 13 personave të tjerë dhe zbardhjen e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, duke garantuar mbrojtjen e interesit publik, shëndetit të qytetarëve dhe mjedisit.