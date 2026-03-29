Mbi 1 180 të vdekur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi
Më shumë se 1 180 persona kanë humbur jetën nga sulmet izraelite që nga 2 marsi 2026, duke përfshirë civilë, punonjës shëndetësorë dhe gazetarë, tha sot Ministria e Shëndetësisë e Libanit, sipas AP.
Konflikti ka shkaktuar gjithashtu qindra të plagosur dhe zhvendosje masive të popullsisë, duke thelluar krizën humanitare në vend.
Sulmet kanë shkaktuar shkatërrime të konsiderueshme në infrastrukturën civile, përfshirë rrugët, spitale dhe objekte jetese, ndërsa aeroporti ndërkombëtar i Bejrutit po përpiqet të vazhdojë operacionet pavarësisht bombardimeve.
Libani ka dënuar fuqishëm vrasjen e tre gazetarëve libanezë nga sulmet izraelite – duke e quajtur atë një krim të rëndë kundër gazetarëve dhe ka kërkuar hapjen e një hetimi ndërkombëtar për sulmet ndaj civilëve dhe profesionistëve të medias.
Ndërkohë, organizatat humanitare po përpiqen të ofrojnë ndihma urgjente për mijëra të zhvendosur dhe të plagosur, ndërsa situata mbetet jashtëzakonisht e tensionuar në veriun dhe jugun e vendit. //a.i/
