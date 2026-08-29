Mbi 160 km/orë dhe arratisje me vrap, si përfundoi ndjekja me helikopter e 3 personave në Teksas (VIDEO)
Skena që të kujtojnë një film u zhvilluan në Teksas, ku 2 burra të dyshuar për përfshirje në një rast trafikimi njerëzor i çuan autoritetet në një ndjekje me shpejtësi që tejkalonte 160 kilometra në orë.
Incidenti ndodhi të enjten në zonën e Fayence, ndërsa ndjekja u zhvillua në autostradën ndërshtetërore 10. Një helikopter i Doganave dhe Mbrojtjes Kufitare të SHBA-së regjistroi nga ajri itinerarin e 2 të dyshuarve dhe personit tjetër brenda makinës, të cilët, sipas autoriteteve, arritën shpejtësi mbi 160 kilometra në orë.
Ndjekja përfundoi kur automjeti i të dyshuarve u ndal nga një shirit i posaçëm me thumba, i vendosur në rrugë, sipas komunikimeve të autoriteteve. Disa sekonda më vonë, 3 burrat braktisën automjetin dhe nisën të vraponin në këmbë, madje duke kaluar autostradën.
Dy prej tyre u arrestuan menjëherë nga Departamenti i Sigurisë Publike të Teksasit ndërsa tjetri dyshohet se gjatë tentativës për t’u arratisur i ka marrë nën kërcënimin e armës automjetin një civili, pranë një karburanti në zonë.
Ai u arrestua më vonë ndërsa të dyshuarit pritet të përballen me akuza që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore dhe shmangien e autoriteteve.
Nuk janë dhënë informacione të mëtejshme ndërsa rasti po hetohet nga autoritetet amerikane.
Outstanding coordination by Border Patrol, AMO, HSI and Texas DPS. Suspected human smugglers hit 100+ mph and bailed out when their vehicle was disabled. One then carjacked a civilian at gunpoint. Smugglers risk lives for profit. We will keep taking them down. pic.twitter.com/uGEWRNFCBk
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