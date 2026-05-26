McTominay si Mbretëresha Elizabeth, roveshiata e tij në kartmonedhën prej 20 stërlinash
“Bank of Scotland” do të stampojë 100 ekzemplarë. Pastaj përfitimet do të kalojnë për një organizatë bamirësie në fund të Kupës së Botës.
Scott McTominay si Mbretëresha Elizabeth. Në kartmonedhën e 20 eurove, ku figuron Mretëresha, “Bank of Scotland” ka shtuar edhe roveshiatën e mesfushorit të Napolit në ndeshjen vendimtare të kualifikimit në Botëror kundër Danimarkës.
Ajo kryevepër e McTominay hapi serinë e golave në fitoren 4-2, ku dy gola të skocezëve erdhën në kohën shtesë. Skocia është kthyer në Kupën e Botës pas 28 vitesh nga pjesëmarrja e fundit.
Për të marrë kartmonedhën në fjalë nuk është e lehtë, duke ditur që “Bank of Scotland” do të stampojë vetëm 100 ekzemplarë. Gjysma e tyre, 50, do të dalin në ankand, në një short me dy zona të dedikuara për tifozët e Edimburgut dhe Gllasgout.
Në rastin e fundit, portofoli dhe fati nuk mjaftojnë. Për të marrë kartmonedhën duhet deshifruar një kombinim numrash, që do të lejojë hapjen e një kasaforte, që ka brenda “pjesën e çmuar”. Të ardhurat do të shkojnë për “Crisis Scotland”, një organizatë bamirësie që kujdeset për njerëzit e pastrehë.
