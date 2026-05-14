Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 14 May 2026
S&P 500 7,502 ▲0.78%
DOW 50,069 ▲0.76%
NASDAQ 26,654 ▲0.95%
NAFTA 101.68 ▲0.65%
ARI 4,686 ▼0.44%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
₿ CRYPTO
BTC $81,764 ▲ +2.85% ETH $2,312 ▲ +2.33% XRP $1.4971 ▲ +4.68% SOL $93.1100 ▲ +2.35%
S&P 500 7,502 ▲0.78 % DOW 50,069 ▲0.76 % NASDAQ 26,654 ▲0.95 % NAFTA 101.68 ▲0.65 % ARI 4,686 ▼0.44 % S&P 500 7,502 ▲0.78 % DOW 50,069 ▲0.76 % NASDAQ 26,654 ▲0.95 % NAFTA 101.68 ▲0.65 % ARI 4,686 ▼0.44 %
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
14 May 2026
Breaking
Më 18 maj studentët do të protestojnë sërish në Shkup, kërkojnë respektim të plotë të gjuhës shqipe “Banditëve dhe cubave nuk ua kemi frikën”, reagime tjera nga LVV për incidentin në Skenderaj KQZ certifikon 3 koalicione dhe një kandidat të pavarur, refuzon 2 subjekte Zyrtare: Ancelotti qëndron në Brazil, rinovon kontratën deri në vitin 2030 Studimi, shijet e ushqimit në shtatzani ndikojnë preferencat e fëmijës pas lindjes
Menu
Maqedonia

Më 18 maj studentët do të protestojnë sërish në Shkup, kërkojnë respektim të plotë të gjuhës shqipe

· 2 min lexim

Më 18 maj, studentët shqiptarë do të protestojnë sërish në qytetin e Shkupit.

Ndryshe nga protesta e pare e cila u bë me qëllimin e vetëm që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, tashmë ata thonë se do të protestojnë edhe për respektimin e gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e vendit.

Njëri nga organizatorët e protestës, Mevlan Ademi apeloi për unitet të shoqërisë civile, profesorëve, studentëve dhe faktorëve politikë, duke theksuar se gjuha shqipe duhet t’i bashkojë qytetarët.

“Mesazhi fillimisht ishte i orientuar rreth një problemi teknik që kishte të bënte me përmirësimin e procesit të studimeve, por më pas u zbuluan shumë probleme të tjera dhe tani kjo është shndërruar në një protestë për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e Maqedonisë së Veriut. Edhe unë mendoj që të gjitha shtresat e shoqërisë civile, profesorët, nxënësit, faktorët politikë dhe të gjithë qytetarët duhet të jenë të bashkuar. Gjuha jonë duhet të na bashkojë e jo të na ndajë. Në fund të ditës, të gjithë të njëjtin hall e kemi”, tha Ademi.

Protesta do të mbahet të hënën, nga ora 16:30, ku protestuesit do të grumbullohen tek Ura e Gurit dhe më pas do të marshohet.

Në përkrahje të protestës kanë dalë dhe shumë politikanë vendas nga opozita shqiptare, politikanë nga Kosova dhe Shqipëria, teksa kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski tha se studentët duhet të bëjnë durim edhe pak sepse po punohet që ligjërisht të zgjidhet edhe problemi me dhënien e provimit t jurisprudencës në gjuhën shqipe.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu