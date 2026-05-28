Tiranë 30°C · Pjesërisht vranët 28 May 2026
S&P 500 7,542 ▲0.29%
DOW 50,620 ▼0.05%
NASDAQ 26,761 ▲0.32%
NAFTA 89.29 ▲0.69%
ARI 4,497 ▲0.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
₿ CRYPTO
BTC $72,878 ▼ -2.91% ETH $1,988 ▼ -3.59% XRP $1.3009 ▼ -2.05% SOL $80.9200 ▼ -3.36%
S&P 500 7,542 ▲0.29 % DOW 50,620 ▼0.05 % NASDAQ 26,761 ▲0.32 % NAFTA 89.29 ▲0.69 % ARI 4,497 ▲0.35 % S&P 500 7,542 ▲0.29 % DOW 50,620 ▼0.05 % NASDAQ 26,761 ▲0.32 % NAFTA 89.29 ▲0.69 % ARI 4,497 ▲0.35 %
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Breaking
Holanda garanton mbështetje për Policinë e Shtetit, në fokus krimi i organizuar ndërkombëtar Integrimi në BE, ambasadori i Holandës mesazh të rëndësishëm Shqipërisë Tabaku: 550 mln euro shtesë në buxhet, por qytetarët nuk shohin asnjë përfitim Rasti “Pulse” në Koçan: Konstatohet se licenca e vitit 2012, me afat vlefshmërie prej një viti, është lëshuar për një adresë tjetër “Final 4” drejt aktit të fundit, statistikat e përballjeve direkte të skuadrave pretendente për titullin kampion
Menu
Opinion

Me ballistët nuk do të ishim në BE

· 5 min lexim

Sa herë u nisën të bëjmë rrugë bashkë, komunistë e ballistë. O rezultoi rrugë e shkurtër. O rezultoi dorëzim te pushtuesi. O ishte rrugë e gjakosur.

Kështu ndodhi në 26 Maj, dy herë 26, në dy epoka. Në epokën maj 1996, sheshi i kryeqytetit u mbyt me gjakun e komunistëve. Dy ditë më parë pushteti kishte dhunuar gjithë votat e qytetarëve shqiptarë dhe e hodhi në greminë demokracinë.

Në epokën 2026 Shqipëria u vendos nëfazën përfundimtare për anëtarësim në BE. Shqipëria u mbush me frymë dhe me dinjitet si Europa.

‘Tani nuk kemi më frikë të themi se jemi socialistë!’, tha një nga autoritetet politik.

Çfarë ndodhi kështu?

Për herë të parëkryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, deklaroi se Socialistët janë krenarë për vlerat e tyre. Krenar për fitoren në Luftën e Dytë, për koalicionin anti Nazist, për ndërtimin e vendit… Deklarata e kryeministrit mbante barrën e kuptimit se ‘vetëm me socialistët, kurrë me ballistët, do të kishim BE’.

Ballistë dhe socialistë në këtë rast ka kuptimin e sheshit Skënderbe ku u derdh gjaku në 28 maj 1996. Atë ditë ndodhi kjo: Për herë të parë fituan ‘ballistët’. Gjithë jetën kishin fituar komunistët.

Komunistëve u hyri frika në palcë. Kur erdhën në pushtet ‘ballistët’ në mars 1992, komunistët u dorëzuan. Madje edhe u mblodhën e nuk dolën nga shtëpitë. U dëbuan nga puna sipas ligjit 24/1. Që atëherë nuk guxuan të thonë hapur se janë komunistë.

Edhe pse fituan zgjedhjet. Edhe pse eliminuan pasojat e luftës civile që shkaktuan ballistët. Edhe pse vuajtën me gjithë popullin nga vjedhjet e skemave piramidalë. Edhe pse qeveria balliste vrau katër protestues demokracie në oborrin e qeverisë. Edhe pse kishin ndërtuar hidrocentralet me të cilat vendi garanton energjinë në epokën e tmerrshme të ‘ Hormuzit’.

Megjithatë kishin frikë.

Ndodhi kështu sepse dikush kishte thënë se ‘ju komunistët jeni tëdjegur, ata që ishin ballistë kanë radhën’. Vini re: Mes nesh nuk kemi komunistë në koalicione zgjedhore, por kemi ballistë.

Sot e kësaj dite ‘ballistët’ pas PD kërkojnë radhën për pushtet.

Këtu qëndron nyja e problemit me datën 26 Maj.

Në 26 maj 1996 ishte radha e ballistëve për të dhunuar e rrahur komunistët. Dhe e bënë, u lanë. Por ballistët nuk kishin radhën për ta çuar Shqipërinë nëEuropë. Kjo radhë nuk mund t’u vinte atyre që nuk e bëjnë dot.

Duhej pritur radha e komunistëve për të zhvilluar vendin drejt Europës. Ja, kjo që ndodhi. Ka 13 vjet që ka nisur.

Edhe në fillesa ishte radha e komunistëve për të marrë pushtetin. Po ta merrnin ballistët, edhe ata socializmin do të ndërtonin, por socializëm me ballistë në krye. Radhimi botëror ishte kryer.

Kush do të ishte më i miri? Diktaturë do të ishte, patjetër, si diktaturë komuniste apo balliste. Por në fillesa u konstatua se Balli ishte parti e qejfeve dhe pulave të pjekura, ndërsa komunistët i hyjnë punës. Gjatë rrugës u hynë në hak edhe ballistëve, i rrahën dhe i burgosën.

Në fillesa ishin njësoj: Ermenji i Ballit krijoji Dekalogun, edhe Enveri i komunistëve- Dhjetë cilësitë e komunistëve! Njësoj, me Dhjetë.

Ata humbën sepse duhej të humbnin, asgjë nuk është e rastësishme.

Kur fituan ballistët, edhe këta fituan me gjak. Ndryshimi mes tyre është se ndërsa komunistët fituan për një rrugë të gjatë, ballistët sa herë fituan, fituan një rrugë të shkurtër. Shikoni shembullin më të fundit, pas 26 majit: SaliBerisha, president i ballistëve, u zgjodh me dhunë për herë të dytë në 3 mars 1997. Por ra pas vetëm gjashtë ditësh, në 9 mars 1997. Presidenti i vetëm në rruzull që u rrëzua pas gjashtë ditësh. Skemat piramidale që ndërtuan ballistët, lindën në hotel Dajti në vitin 1996, por në vitin 1997 e gjakosën popullin me rënien e tyre. Grushti i shtetit i ballistëve nisi në mëngjesin e 14 shtatorit, morën pushtetin  dhe dorëzuan pushtetin në drekë të po asaj dite…’

Ballistët nuk kanë demokraci.

Kjo ishte ëndrra dhe patologjia e ballistëve: Ti rrihnin një herë komunistët. Edhe kjo ndodhi. Të paktën të quhen në barazim.

Në barazim edhe para Brukselit. Aq herë sa shkon qeveria komuniste në Bruksel, aq herë shkon edhe opozita balliste. Veçse me një ndryshim: Ballistët kërkojnë që Shqipëria të mos pranohet në Bashkimin Europian, komunistët po bëjnë të pamundurën për të hyrë në Bashkimin Europian

Shënim:

Emërtimet ‘ballist’ dhe ‘komunist’ janë përdorur si lehtësi për të mos përdorur shpesh thonjëza.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë