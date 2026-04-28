“Më është cenuar privatësia, është nxjerr nga konteksti pasi ka komunikim para dhe pas”, deputeti Bardiqi sqarohet për mesazhin
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Naim Bardiqi, ka komentuar mesazhin e tij në telefon që u publikua nga mediat, mesazh ky që qarkulloi gjatë seancës të së hënës në mbrëmje për president.
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Naim Bardiqi, ka komentuar mesazhin e tij në telefon që u publikua nga mediat, mesazh ky që qarkulloi gjatë seancës të së hënës në mbrëmje për president.
Bardiqi në një paraqitje në Debat Plus ka thënë se me publikimin e mesazhit i është shkelur privatësia.
“Po e zgjedhim [Presidentin] karate, pastaj të shofim çfarë thotë Kushtetusja”, ishte mesazhi i Bardiqit.
E deputeti i LVV ka reaguar mbrëmë duke thënë se është nxjerrë nga konteksti dhe i është cenuar privatësia.
Ai tutje thekson se ndonëse është person publik biseda ka qenë private.
Mesazhi theksoi se është i nxjerr nga konteksti, pasi ka komunikim para asaj pjese dhe pas asaj pjesë. /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.