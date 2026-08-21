Meghan Markle rikthehet në ekran pas largimit nga “Suits”
Meghan Markle pritet t’i rikthehet aktrimit me një projekt të ri të rëndësishëm, në atë që konsiderohet roli i saj më i madh që prej largimit nga seriali i famshëm Suits.
Sipas PEOPLE, Dukesha e Sussex-it ka marrë një ofertë për një projekt të ri, detajet e të cilit ende nuk janë bërë publike. Përfaqësuesit e Meghan dhe Princ Harry-t nuk kanë pranuar të komentojnë, por gjithashtu nuk e kanë mohuar lajmin.
Projekti i ri besohet se ka luajtur rol edhe në përcaktimin e kohës së rikthimit të çiftit në Britani së bashku me fëmijët e tyre, Princ Archie dhe Princeshë Lilibet.
Rikthimi në aktrim vjen disa vite pasi Meghan vendosi të largohej nga Suits. Ajo luante rolin e Rachel Zane në serialin ligjor kur u njoh me Princ Harry-n në vitin 2016. Episodet e saj të fundit u xhiruan në fund të vitit 2017, pak para martesës së saj me Harry-n në maj 2018.
Në atë kohë, Meghan tha se po i jepte fund karrierës së saj si aktore për t’iu përkushtuar një “kapitulli të ri” në jetën e saj.
Megjithatë, duket se ky kapitull po e rikthen gradualisht para kamerave. Vitin e kaluar, ajo bëri paraqitjen e saj të parë në ekran që prej largimit nga Suits, me një rol të shkurtër si vetvetja në filmin Close Personal Friends, ku interpretojnë edhe Lily Collins dhe Jack Quaid.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.