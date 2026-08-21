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Meghan Markle rikthehet në ekran pas largimit nga “Suits”

· 2 min lexim
Meghan Markle

Meghan Markle pritet t’i rikthehet aktrimit me një projekt të ri të rëndësishëm, në atë që konsiderohet roli i saj më i madh që prej largimit nga seriali i famshëm Suits.

Sipas PEOPLE, Dukesha e Sussex-it ka marrë një ofertë për një projekt të ri, detajet e të cilit ende nuk janë bërë publike. Përfaqësuesit e Meghan dhe Princ Harry-t nuk kanë pranuar të komentojnë, por gjithashtu nuk e kanë mohuar lajmin.

Projekti i ri besohet se ka luajtur rol edhe në përcaktimin e kohës së rikthimit të çiftit në Britani së bashku me fëmijët e tyre, Princ Archie dhe Princeshë Lilibet.

Rikthimi në aktrim vjen disa vite pasi Meghan vendosi të largohej nga Suits. Ajo luante rolin e Rachel Zane në serialin ligjor kur u njoh me Princ Harry-n në vitin 2016. Episodet e saj të fundit u xhiruan në fund të vitit 2017, pak para martesës së saj me Harry-n në maj 2018.

Në atë kohë, Meghan tha se po i jepte fund karrierës së saj si aktore për t’iu përkushtuar një “kapitulli të ri” në jetën e saj.

Megjithatë, duket se ky kapitull po e rikthen gradualisht para kamerave. Vitin e kaluar, ajo bëri paraqitjen e saj të parë në ekran që prej largimit nga Suits, me një rol të shkurtër si vetvetja në filmin Close Personal Friends, ku interpretojnë edhe Lily Collins dhe Jack Quaid.

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