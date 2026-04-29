Meksika vendos mbi 130 mijë forca sigurie pas arrestimit të udhëheqësit të kartelit, “El Jardinero”
Sekretari meksikan i Sigurisë, Omar Garcia Harfuch, tha të martën se më shumë se 130,000 trupa janë vendosur në të gjithë vendin për të parandaluar sulme të koordinuara nga kartelet në shenjë hakmarrjeje për arrestimin e një udhëheqësi dhe strategut të tij më të lartë financiar.
Të hënën, forcat meksikane i dhanë një goditje Kartelit të Gjeneratës së Re të Jalisco-s (CJNG) duke arrestuar Audias Flores Silva, i njohur edhe si “El Jardinero”, dhe Cesar Alejandro N, i njohur ndryshe si “El Guero Conta”, i cili u identifikua si strategu i tij kryesor financiar.
Gjatë konferencës për shtyp, Harfuch tha se arrestimet dobësojnë drejtpërdrejt aftësitë operacionale, logjistike dhe financiare të Kartelit të Gjeneratës së Re të Jalisco-s, një organizatë që ka zgjeruar ndikimin dhe pushtetin e saj përtej vendit. Ai shtoi se një “vendosje e menjëhershme e forcave u urdhërua për të përmbajtur reagimet e mundshme dhe për të garantuar sigurinë publike” që përfshinte 130,000 trupa.
“El Jardinero” ishte konsideruar si një nga pasardhësit e mundshëm të Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, i njohur më mirë si “El Mencho”, udhëheqësi i CJNG-së, i cili u vra nga forcat meksikane në shkurt.
Në konferencën për shtyp, Harfuchit iu bashkuan Sekretari i Marinës, Admirali Raymundo Pedro Morales Angeles, Sekretari i Mbrojtjes Kombëtare Ricardo Trevilla Trejo dhe komandanti i Gardës Kombëtare, Guillermo Briseno Lobera.
Sipas Harfuch, Flores Silva ka një urdhër arresti të përkohshëm aktiv për ekstradim me akuzat për konspiracion kriminal që lidhet me trafikimin e drogës dhe posedimin e paligjshëm të armëve të zjarrit, të lëshuar nga Distrikti i Kolumbias në SHBA.
“Përveç kësaj, këtu në Meksikë, ai ka një urdhër arresti të ri për vrasje, së bashku me hetime të tjera në vazhdim të udhëhequra nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm”, tha ai.
Në Jalisco, fortesa e CJNG ku u ndalua “El Guero Conta”, siguria është përforcuar me forca federale, shtetërore dhe lokale që arrijnë në total gati 4,000 trupa në zona të identifikuara me rrezik të lartë, zona kufitare, autostrada dhe burgje.
Për më tepër, Marina ka vendosur më shumë se 25,000 oficerë në të gjithë vendin për të parandaluar dhunën nga krimi i organizuar, sipas Morales Angeles.
Forcat plotësohen nga 107,000 trupa të Gardës Kombëtare të vendosura në të gjithë territorin meksikan.
