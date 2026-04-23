EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
BTC $77,821 ▼ -1.33% ETH $2,317 ▼ -3.09% XRP $1.4267 ▼ -1.59% SOL $85.4200 ▼ -2.7%
S&P 500 7,110 ▼0.4 % DOW 49,244 ▼0.5 % NASDAQ 24,496 ▼0.66 % NAFTA 94.27 ▲1.41 % ARI 4,752 ▼0.03 % S&P 500 7,110 ▼0.4 % DOW 49,244 ▼0.5 % NASDAQ 24,496 ▼0.66 % NAFTA 94.27 ▲1.41 % ARI 4,752 ▼0.03 %
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
Futbolli ne Kosove

Mes tensionesh Ferizaj siguron kalimin në finale

Ndeshjen kthyese e gjysmëfinales së Kupës së Kosovës në futboll e zhvilluar të mërkurën në…

Ndeshjen kthyese e gjysmëfinales së Kupës së Kosovës në futboll e zhvilluar të mërkurën në Ferizaj, ndërmjet Ferizajt dhe Llapit, nuk dha gola e as fitues.

Por kalimin në finale të Kupës e siguroi Ferizaj pas fitores 2:1 në Podujevë dy javë më parë.

Ndeshja ishte e tensionuar në fushë, ndërsa pati edhe ndërprerje. Ndeshja u ndërpre në minutën e 55-të pas hedhjes së gjësendeve në fushë.

Ka pasur gjuajtje të gjësendeve në fushë nga shikuesit në Ferizaj. Nga gjuajtjet e shikuesve është goditur, mbrojtësi i Llapit, Ilir Blakçori.

Ndeshja rifilloi vetëm pas largimit të tërësishëm të shikuesve nga tribunat. Megjithatë, rreth një mijë shikues të pranishëm e përcollën ndeshjen jashtë rrethojave të stadiumit të qytetit të Ferizajt.

Pati edhe duele të forta ndërmjet lojtarëve të të dyja ekipeve.

Ferizaj u drejtua nga Arsim Abazi i rikthyer pas shkarkimit të Nevil Dedes për mungesë të rezultateve. Për Ferizajt është finalja e tretë. Në dy edicione rresht kishte humbur në finale. Humbi nga Trepça ’89 në edicionin 2011/2012, kurse në 2012/2013 nga Prishtina.

Llapi e ka fituar dy herë Kupën e Kosovës, në edicionet 2020/2021 dhe 2021/2022.

Ferizaj e Llapi janë në betejë direkte edhe për mbetje në Superligë. I kanë nga 33 pikë në pozitat tetë e nëntë. Pozita e tetë dërgon në plejaut, kurse e nënta në kategorinë e dytë.

