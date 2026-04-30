Meta: Çështja CEZ‑DIA, e gjykuar tashmë katër herë dhe me debate për hetimet
Ish‑presidenti Ilir Meta në intervistën e tij me Blendi Fevziun në emisionin “Opinion”, të transmetuar më 30 prill, komentoi akuzat lidhur me çështjen CEZ‑DIA, të cilën e cilësoi si një nga më të përfolurat gjatë 16 viteve të fundit. Ai tha se çështja është sjellë për gjykim katër herë, duke e përshkruar këtë si një “rekord Guinness”.
Raporton TV Klan se Meta renditi kronologjinë e proceseve: herën e parë, sipas tij, gjyqi kishte përfshirë ish‑drejtorin Ismailaj dhe dy menaxherë çekë, ku emri i tij nuk rezultonte në asnjë dokument; herën e dytë çështja përfundoi në arbitrazh në Vjenë, ku avokatët Clifford Chance, që mbrojtën shtetin shqiptar, reaguan duke theksuar se nuk ka prova për një marrëdhënie jotransparente midis Metës dhe administratorëve të DIA‑s.
Meta kujtoi edhe hetimin e tretë, përfshirjen në punën e Komisionit Parlamentar për CEZ në vitin 2016 dhe deklaratën e një kallëzuesi që, sipas tij, nuk e përmendi fare. Ai përmendi më pas se i njëjti person, pas kallëzimit kundër tij në tetor 2017, kërkoi statusin e dëshmitarit të mbrojtur dhe se prokurorja Donika Prela në 2019 e pati konsideruar dëshminë si indirekte dhe të pamjaftueshme për dhënien e këtij statusi. Megjithatë, Meta kritikoi vendimin e prokurorit Arben Kraja për nisjen e një hetimi të ri që vazhdon prej rreth shtatë vitesh.
Ai ngriti dyshime edhe mbi mbylljen e hetimit në 2016, që sipas tij kishte nisur pas një padie të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe bazohej në auditime dhe analizën e një studioje ligjore ndërkombëtare. Meta tha se, megjithë këto elemente, institucionet kallëzuese nuk u dëgjuan gjatë hetimit dhe se disa vendimmarrje prokuroriale kanë ngjallur pikëpyetje për transparencën e procesit.
Si ngjarje e ndjekur publikisht, Meta u arrestua më 21 tetor 2024 gjatë hyrjes në Tiranë në një operacion të forcave speciale. Autoritetet e Byrosë Kombëtare të Hetimit rrethuan automjetin e tij te kthyesa e Kamzës dhe e çuan në polici; gjatë ndalimit ai bëri rezistencë, ndërsa pamjet e ngjarjes u shpërndanë në media.
Gjykimi i çështjes CEZ‑DIA, që Meta thotë se po zhvillohet për herë të katërt dhe që ai e cilëson si një «rekord Guinness», mbetet i hapur dhe nën vëzhgimin e publikut, sipas TV Klan.
