Meta denoncon izolimin ekstrem dhe shkeljet procedurale në paraburgimin e Durrësit
Ilir Meta, kryetar i Partisë së Lirisë dhe ish-president i Republikës, foli në emisionin Opinion me Blendi Fevziun për kushtet e qëndrimit të tij në paraburgimin e Durrësit, ku ndodhet prej afërsisht dy vjetësh. Në intervistë ai përshkroi shqetësime lidhur me trajtimin dhe procesin gjyqësor që po i zhvillohet.
Sipas TV Klan, Meta u mbështet te konstatimet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit, duke deklaruar se i janë shkelur të drejtat e njeriut. Ai tha se që nga 2 korriku 2025 është vendosur në izolim ekstrem pas një interviste dhe se nuk i është dorëzuar kurrë vendimi i dënimit, çka, sipas tij, bën që e drejta e ankimit të jetë e pamundur për t’u ushtruar. Meta përmendi gjithashtu se do të parashtrojë me shkrim kërkesat e tij, të bazuara në të drejtat kushtetuese dhe Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut.
Ai akuzoi procesin si të ndërtuar mbi standarde të papranueshme, duke ngritur pretendime për vonesa dhe parregullsi gjatë ekzekutimit të urdhrit të ndalimit dhe mungesë dokumentacioni. Meta vuri në dukje se gjendet një diferencë prej 1 ore e 58 minutash midis kohës së rrëmbimit (12:18) dhe arrestimit të ligjshëm (14:16), si dhe mungesën e procesverbalit të hyrjes dhe daljes nga Policia e Tiranës. Sipas tij, mënyra e veprimit gjatë arrestimit ka qenë e tillë që, siç tha, shokoi edhe ish-kryeministrin Matteo Renzi.
Meta ngriti gjithashtu çështje për përzgjedhjen e trupave gjyqësore dhe konfliktintereset në disa raste, duke argumentuar se kjo ka ndikuar në drejtësinë e procesit. Megjithatë, ai theksoi se pavarësisht izolimit nuk ka hequr dorë nga angazhimi politik — një deklarim i përcjellë nga TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.