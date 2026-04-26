EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
BTC $78,048 ▲ +0.92% ETH $2,346 ▲ +1.7% XRP $1.4284 ▲ +0.23% SOL $86.5500 ▲ +0.42%
Departamenti Amerikan i Shtetit "vjen me një paralajmërim" mbi përpjekjet e pretenduara të kompanive kineze të AI për të përvetësuar teknologji amerikane Ndotja e Liqenit të Ohrit alarmon ekspertët, biologët kërkojnë masa urgjente për mbrojtjen e tij Atentati në Lezhë, zbulohet identiteti i viktimave Atentati në Balldren, drejtori i policisë Lezhë: Janë konstatuar dy viktima, grupi hetimor po kryen të gjitha veprimet VIDEO/ Aksidenti tragjik në Lezhë një ditë më parë, identifikohen viktimat babë e bijë
Meta dhe Microsoft shkurtojnë vende pune, rrisin investimet në Inteligjencë Artificiale

Meta po shkurton afërsisht 8,000 vende pune ose rreth 10% të fuqisë punëtore, ndërsa investon gjithnjë e më shumë para në inteligjencën artificiale dhe në pagat marramendëse të nevojshme për të tërhequr talentet e inteligjencës artificiale.

Kompania konfirmoi shkurtimet e vendeve të punës të enjten, duke i paraqitur ato si një nxitje për efikasitet për të çliruar investimet në fushat prioritare të biznesit.

Meta u ka thënë tashmë investitorëve se kostot e saj do të rriten ndjeshëm vitin e ardhshëm, diku midis 162 miliardë dollarëve dhe 169 miliardë dollarëve të nxitura nga shpenzimet për infrastrukturën dhe paketat gjithnjë e më të larta të pagave që po u ofron specialistëve të inteligjencës artificiale.

Analisti Dan Ives thekson se përdorimi i mjeteve të inteligjencës artificiale po lejon automatizimin e shumë detyrave që më parë kërkonin ekipe të mëdha, duke ndihmuar në uljen e kostove dhe rritjen e produktivitetit.

Ndërkohë, edhe Microsoft ka ndërmarrë masa për reduktimin e kostove, por me një qasje më të butë. Kompania po ofron largime vullnetare për rreth 8,750 punonjës në SHBA, që përbëjnë rreth 7% të fuqisë së saj punëtore në vend. Kjo lëvizje synon t’u japë punonjësve mundësinë të largohen sipas kushteve të tyre, duke përfituar nga paketa mbështetëse.

Edhe në rastin e Microsoft, arsyeja kryesore lidhet me kostot e larta të investimeve në inteligjencën artificiale. Kompania ka shpenzuar miliarda dollarë për ndërtimin dhe zgjerimin e rrjetit global të qendrave të të dhënave, të cilat mbështesin shërbimet cloud dhe mjetet e saj të IA-së, përfshirë asistentin Copilot.

Këto zhvillime tregojnë një prirje të qartë në industrinë e teknologjisë: kompanitë po reduktojnë stafin në disa sektorë, ndërsa njëkohësisht rrisin investimet në teknologjitë e avancuara, duke transformuar mënyrën se si operojnë dhe konkurrojnë në treg.

