METEO – Austria shënon verën më të nxehtë në 260 vite të mbajtjes së të dhënave
VJENË, 31 gusht /ATSH-DPA/ – Austria përjetoi verën më të nxehtë në historinë e saj 260-vjeçare të matjeve të motit, me temperaturën mesatare të ajrit që arriti 2,6 gradë Celsius mbi mesataren e viteve 1991-2020 dhe 4,4 gradë mbi mesataren e viteve 1961-1990, raportoi sot shërbimi shtetëror i motit ”Geosphere Austria”.
Të dhënat u postuan në më shumë se 100 stacione meteorologjike.
Për herë të parë që nga fillimi i matjeve, temperaturat u rritën mbi 41 gradë Celsius.
Në të njëjtën kohë, rreth një e treta më pak reshje se mesatarja afatgjatë ranë në të gjithë vendin midis 1 qershorit dhe 31 gushtit.
“Është bërë e vështirë të gjesh mbiemrat e duhur për të përshkruar verën e vitit 2026”, tha klimatologu Alexander Orlik i ”Geosphere Austria”.
“E jashtëzakonshme, ekstreme ose e paprecedentë ishin të gjitha përshkrime të përshtatshme për maksimumet, kohëzgjatjen e valëve të nxehtësisë, numrin e ditëve të nxehta, ditët jashtëzakonisht të nxehta dhe netët tropikale, si dhe numrin jashtëzakonisht të ulët të ditëve me ngricë në malet e larta”, tha Orlik.
Vera u shënua gjithashtu nga reshje të ulëta, duke qenë një nga pesë më të thatat që nga fillimi i matjeve në vitin 1858.
Ajo pasoi një pranverë jashtëzakonisht të thatë.
”Gjatë tetë muajve të parë të një viti, nuk ka pasur kurrë kaq pak reshje sa në vitin 2026 që nga fillimi i serisë përkatëse të matjeve 169 vjet më parë”, sipas Geosphere Austria./ a.jor.
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