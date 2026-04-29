🌤️
Tiranë 24°C · Kryesisht kthjellët 29 April 2026
S&P 500 7,139 ▼0.49%
DOW 49,142 ▼0.05%
NASDAQ 24,664 ▼0.9%
NAFTA 103.52 ▲3.59%
ARI 4,573 ▼0.78%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $77,772 ▲ +1.5% ETH $2,344 ▲ +2.66% XRP $1.4062 ▲ +1.29% SOL $85.4300 ▲ +2.07%
29 Apr 2026
Breaking
GJKKO rrëzon kërkesën e Veliajt për pezullimin e afateve të paraburgimit SPAK urdhëron kontrolle dhe sekuestrime në hetimet për Belinda Ballukun Mexhiti: Dera për Selën është hapur, po shqyrtohet mundësia e përfshirjes në qeveri U plagos para 10 muajsh, largohet plumbi nga mushkëria e një 28 vjeçari në QKUK Pranon fajësinë për sulm ndaj KFOR-it, Sllobodan Radenkoviq dënohet me 2 vjet burgim dhe 15 mijë euro gjobë
Menu
Maqedonia

Mexhiti: Dera për Selën është hapur, po shqyrtohet mundësia e përfshirjes në qeveri

· 2 min lexim

Kryetari i Komunës së Çairit dhe një nga udhëheqësit e koalicionit VLEN, Izet Mexhiti, deklaroi se ekziston mundësia që udhëheqësi i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, të bashkohet me qeverinë dhe shtoi se komunikimi për këtë çështje po zhvillohet në nivele të shumëfishta.

Në një paraqitje të ftuar në “TV24”, Mexhiti tha se dera për Selën është hapur dhe se po shqyrtohet mundësia e përfshirjes së tij të mundshme në shumicën qeveritare.

“Ekziston një mundësi që Ziadin Sela të bashkohet me Qeverinë. Dera është hapur, ne komunikojmë në nivele të ndryshme”, tha ai.Ai njoftoi se në kuadër të rikonstruimit të ardhshëm të Qeverisë, priten ndryshime në departamente, si dhe rotacione të personelit.Lidhur me zgjidhjet e mundshme të personelit, Mexhiti tha se koalicioni VLEN nuk ka kundërshtim që zv. kryeministri përgjegjës për qeverisjen të mirë, Arben Fetai të mbetet pjesë e strukturave qeveritare.

Mexhiti tregoi gjithashtu se në kuadër të rikonstuimit të qeverisë, do të kishte edhe njerëz që nuk do të ishin pjesë e qeverisë së re.Mexhiti gjithashtu iu kundëpërgjigj akuzave të BDI-së për pretendimet e ndërtimeve ilegale. Ai tha se nëse BDI ka prova për një tender të paligjshëm në pazarin e vjetër, le të ngrejë një ankesë.

“Projekti është gjysmë milioni euro dhe kompania është zgjedhur në një tender në mënyrën më legjitime”, tha Mexhiti, kryetar i komunës së Çairit dhe një nga udhëheqësit e VLEN-it.

“Ndërtesat e paligjshme po shemben në Çair, ndërsa Danella Arsovska vetëm bënte fushatë,” tha Mexhiti./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu