Mexhiti: Dera për Selën është hapur, po shqyrtohet mundësia e përfshirjes në qeveri
Kryetari i Komunës së Çairit dhe një nga udhëheqësit e koalicionit VLEN, Izet Mexhiti, deklaroi se ekziston mundësia që udhëheqësi i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, të bashkohet me qeverinë dhe shtoi se komunikimi për këtë çështje po zhvillohet në nivele të shumëfishta.
Në një paraqitje të ftuar në “TV24”, Mexhiti tha se dera për Selën është hapur dhe se po shqyrtohet mundësia e përfshirjes së tij të mundshme në shumicën qeveritare.
“Ekziston një mundësi që Ziadin Sela të bashkohet me Qeverinë. Dera është hapur, ne komunikojmë në nivele të ndryshme”, tha ai.Ai njoftoi se në kuadër të rikonstruimit të ardhshëm të Qeverisë, priten ndryshime në departamente, si dhe rotacione të personelit.Lidhur me zgjidhjet e mundshme të personelit, Mexhiti tha se koalicioni VLEN nuk ka kundërshtim që zv. kryeministri përgjegjës për qeverisjen të mirë, Arben Fetai të mbetet pjesë e strukturave qeveritare.
Mexhiti tregoi gjithashtu se në kuadër të rikonstuimit të qeverisë, do të kishte edhe njerëz që nuk do të ishin pjesë e qeverisë së re.Mexhiti gjithashtu iu kundëpërgjigj akuzave të BDI-së për pretendimet e ndërtimeve ilegale. Ai tha se nëse BDI ka prova për një tender të paligjshëm në pazarin e vjetër, le të ngrejë një ankesë.
“Projekti është gjysmë milioni euro dhe kompania është zgjedhur në një tender në mënyrën më legjitime”, tha Mexhiti, kryetar i komunës së Çairit dhe një nga udhëheqësit e VLEN-it.
“Ndërtesat e paligjshme po shemben në Çair, ndërsa Danella Arsovska vetëm bënte fushatë,” tha Mexhiti./Telegrafi/
