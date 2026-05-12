S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 102.05 ▲4.06%
ARI 4,723 ▼0.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
₿ CRYPTO
BTC $80,551 ▼ -1.43% ETH $2,284 ▼ -2.37% XRP $1.4392 ▼ -2.22% SOL $94.6700 ▼ -2.98%
Maqedonia

Mexhiti: Duam forcimin e decentralizimit, numri real i komunave duhet të jetë 50 deri në 60

· 1 min lexim

Bashkëkryetari i VLEN-it, Izet Mexhiti n ka thënë se duhet të shihet mundësi se a është momenti për ndarje të re territoriale dhe të shihet se cilat komuna janë efikase, cilat jo

Ai vlerëson se ishte joefikase kur kishte 123 komuna, ndërsa tani ka 80 komuna. Shton se Maqedonia e Veriut duhet te ketë 50 deri 60 komuna që është numër real, komuna reale me mundësi dhe potencial real

“Maqedonia në komunizëm kishte 33 komuna, pastaj 123, tani 80, mendoj se numri real duhet të jetë 50 deri 60 komuna sipas numrit të popullsisë dhe territorit”, tha Mexhiti në “Top tema” në “TV Telma”.

“Propozimi im nuk i referohet vetëm komunave shqiptare, por gjitha 80 komunave, mendoj se nëse flisni me kryetarët e komunave i kanë të njëjtat probleme dhe kërkesa, ky model është model evropian. Duam forcimin e decentralizimit, sepse është një nga shtyllat kyçe të Marrëveshjes së Ohrit”, ka thënë Mexhiti./Telegrafi/

