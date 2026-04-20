Mickoski: Sipas FMN-së, qeveria ka reaguar me masa anti-krizë në momentin e duhur
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski, tha sot se Maqedonia renditet në mesin e tre shteteve në Evropë që kanë zbatuar masa konkrete për zbutjen e pasojave negative nga kriza ekonomike.
Sipas raportimit, sipas analizës së Fondit Monetar Ndërkombëtark, Mickoski theksoi se qeveria që ai udhëheq ka dëshmuar se ka qenë e përgatitur për këtë krizë, duke ndërmarrë masa konkrete në kohë reale dhe, në këtë mënyrë, ka arritur të zbusë një goditje më të madhe ekonomike dhe të çmimeve. Zhvillimi po ndiqet me vëmendje në Maqedoni për shkak të ndikimit politik, institucional ose shoqëror që lidhet me ngjarjen.
Në vijim të materialit theksohet se Sipas tij, ulja e akcizave të derivateve të naftës dhe ulja e tatimit mbi vlerën e shtuar kanë dhënë efektin më të mirë, andaj kjo masë do të vazhdojë edhe në dy javët e ardhshme. Po ashtu, raportimi shton se “Prandaj ne vendosëm që edhe për dy javët e ardhshme të mbetet 10 për qind, me çka do të kemi sërish ulje të çmimit të benzinës, ndërsa siç e shihni, efektet janë këto për të cilat fola më herët. Ne jemi vendi i tretë në Evropë, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar. Këtë nuk e them unë, por e thotë Fondi Monetar Ndërkombëtar, në përputhje me analizën e bërë më 15 prill të këtij viti. Nga ajo që mundet të shihni nga një grup autorësh të njohur, i cili praktikisht bën analizën e çmimeve të benzinës dhe naftës në rajon, ne kemi bindshëm çmimet më të ulëta të naftës dhe benzinës.”, u shpreh kryeministri Hristijan Mickoski..
Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te pasojat dhe te hapat e mëtejshëm, duke nënvizuar se ndërkohë, kryeministri Mickoski tha se mbetet në fuqi edhe masa e dakorduar mes Qeverisë dhe Oktës për uljen e çmimit të benzinës për 2 denarë dhe të naftës për 3 denarë deri në fund të muajit prill. Përveç kësaj ai pret që KRRE-ja të hënën të merr vendim për uljen e çmimeve të derivateve të naftës për rreth 1,5 denarë. Paralelisht me këto masa, tha ai, po punohet edhe për forcimin e ekonomisë vendore. “Paralelisht me këto masa, po punojmë edhe në forcimin e ekonomisë vendase, rritjen e konkurrueshmërisë dhe krijimin e kushteve për rritje dhe zhvillim afatgjatë. Do të vazhdojmë ta ndjekim me kujdes situatën dhe të reagojmë në mënyrë të përshtatshme. Qasja jonë mbetet e njëjtë. Pa eufori, por me strategji të qartë, me fakte dhe me rezultate konkrete, sepse në fund obligimi ynë është që të sigurojmë stabilitet, siguri dhe një jetë më të mirë për qytetarët.”, u shpreh Mickoski..
Burimi: Telegrafi
