Mike Trout kontaktoi lojtarë të Rams për t’u informuar mbi Stan Kroenke pas shitjes së Angels
Mike Trout kërkoi informacion mbi Stan Kroenke pas njoftimit për shitjen e Los Angeles Angels. Ai dhe shoku i skuadrës, Zach Neto, biseduan me disa lojtarë të Los Angeles Rams për t’u njohur me stilin e menaxhimit të pronarit të ri.
Siç raporton Bleacher Report, Angels njoftuan se Stan Kroenke po blen një pjesë kontrolluese nga Arte Moreno, dhe Trout e Neto i kontaktuan lojtarët e Rams për të marrë përshtypje rreth mënyrës sesi Kroenke drejton organizatat e tij sportive.
Arte Moreno bleu Angels në 2003 dhe në fillim pati mbështetje pasi klubi kishte fituar titullin në World Series më 2002. Megjithatë, vitet e fundit kanë sjellë zhgënjim për tifozët: skuadra ka arritur në plej-of vetëm një herë që nga 2009, edhe pse ka pasur yje si Trout dhe Shohei Ohtani.
Stan Kroenke ka një histori suksesi me disa ekipe të tij, duke përfshirë tituj me Los Angeles Rams, Colorado Avalanche dhe Denver Nuggets, si dhe suksese në nivele të tjera për ekipet e Arsenal. Prania e një pronari me përvojë të tillë ngre pritshmëritë që produkti në fushë mund të përmirësohet nën menaxhim të ri.
Për lojtarin më të shquar të skuadrës, rrjedha e ngjarjeve dhe shpejtësia e përmirësimit të klubit do të përcaktojnë nëse Trout do të vijojë apo do të kërkojë alternativat e karrierës së tij; Bleacher Report shënon se ky është elementi kyç që do të vendosë për të ardhmen e tij me Angels.
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