Këpuca e parë PE ‘La Fiera’ e Juan Soto nga Under Armour me logon ‘Shuffle’ shfaqet në foto
Under Armour nxorri në pah këpucën e parë të dedikuar për Juan Soto, të quajtur ‘La Fiera’, dhe publikoi fotografi ku duket edhe logoja ‘Shuffle’. Kjo lëshim është pjesë e vijës së markës për t’u ofruar lojtarëve modele ekskluzive që vihen në shitje.
Sipas Bleacher Report, njoftimi për shtyp përshkruan këpucën si një model shumëngjyrësh me nuanca të gjalla blu, jeshile dhe vjollcë, që kremtojnë kulturën dhe energjinë e Republikës Domenikane dhe pasqyrojnë shpirtin elektrik që Soto sjell në fushë; sipas njoftimit, ‘La Fiera’ do të jetë e disponueshme për shitje të enjten, më 3 shtator.
Soto po kalon një tjetër sezon të fortë, me slash line .282/.406/.542, 22 homerun dhe 54 RBI, dhe u përzgjodh për Ndeshjen All-Star për të pestën herë në karrierë. Në karrierën e tij përfshihen një titull i World Series, një titull në goditje dhe gjashtë çmime Silver Slugger, dhe tashmë edhe një këpucë e tij me etiketë lojtarit që do të shitet në treg.
Siç raporton Bleacher Report, ‘La Fiera’ shënon lançimin e parë të një modeli PE të Juan Soto që do të jetë në shitje komerciale, duke i shtuar një element vizual veshjes së tij sportive dhe duke u bërë pjesë e ofertës së Under Armour për fansat.
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