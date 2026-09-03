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03 Sep 2026
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MLB

Ketel Marte shpjegon kapelen me mbishkrim kontrovers pas rikthimit te Diamondbacks

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Ketel Marte tha të martën se nuk e kuptonte plotësisht mesazhin në kapelën që mbante të hënën, në të cilën shkruhej “may the bridges I burn light the way”. Ai i tha Johnny Flores Jr. të The Athletic se nuk e dinte që e kishte veshur kapelën dhe se e kishte vënë thjesht pa e menduar. Flores thekoi se gjuha e parë e Martes është spanjisht dhe për këtë arsye ai përdor përkthyes për intervistat.

Sipas Bleacher Report, Marte mungoi për 13 ndeshje pasi nuk u paraqit në Fenway Park për një takim kundër Boston Red Sox muajin e kaluar. Arizona e vendosi fillimisht në listën e kufizuar për tri ndeshje, më pas e transferoi në listën e të lënduarve për shkak të inflamacionit në gju të majtë. I pyetur për situatën, ai tha se do t’u kërkonte falje shokëve të skuadrës dhe se “ne jemi njerëz, të gjithë bëjmë gabime.”

Rasti u përhap kur Marte u pa në një kazino ndërsa skuadra po luante; trajneri Torey Lovullo u shpreh se lojtari ishte i lirë të bënte çfarë të donte për sa kohë po kryente punën e rehabilitimit. Lovullo tha gjithashtu se dëshironte ta kalonte sa më shpejt këtë çështje dhe se, sipas tij, Marte duket se po pranon përgjegjësinë dhe synon të përmirësohet.

Arizona është e barabartë me San Diego Padres për vendin e fundit të wild-card në Ligën Kombëtare, dhe klubi shpreson në një shtytje nga rikthimi i Martes. Tre herë All-Star-i dhe dy herë fituesi i Silver Slugger luajti si goditës i caktuar dhe doli i katërti në renditjen e sulmit në ndeshjen e të martës kundër Philadelphia Phillies. Siç raporton Bleacher Report.

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