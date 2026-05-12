Tiranë 24°C · Pjesërisht vranët 12 May 2026
S&P 500 7,413 ▲0.19%
DOW 49,704 ▲0.19%
NASDAQ 26,274 ▲0.1%
NAFTA 101.07 ▲3.06%
ARI 4,711 ▼0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
₿ CRYPTO
BTC $80,954 ▲ +0.1% ETH $2,294 ▼ -1.69% XRP $1.4568 ▲ +0.41% SOL $96.0000 ▲ +0.94%
S&P 500 7,413 ▲0.19 % DOW 49,704 ▲0.19 % NASDAQ 26,274 ▲0.1 % NAFTA 101.07 ▲3.06 % ARI 4,711 ▼0.37 % S&P 500 7,413 ▲0.19 % DOW 49,704 ▲0.19 % NASDAQ 26,274 ▲0.1 % NAFTA 101.07 ▲3.06 % ARI 4,711 ▼0.37 %
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
12 May 2026
Breaking
Arrestohet shtetasi serb në Shkup, dyshohet për përgatitjen e një vrasje me pagesë Kriza e Milanit/ Cardinale i inatosur, rrezikojnë Igli Tare dhe gjithë të tjerët Skandali i Serie A/ Théo Hernández ishte “organizatori” i festave me eskorta dhe gaz qeshës Banka Europiane e Investimeve financim 20 mln euro për bizneset e vogla dhe të mesme, Rama: Nxit zhvillimin ekonomik dhe forcon sipërmarrjet Mourinho vendos kushte për rikthimin te Real Madridi: Dua kontroll mbi merkaton dhe zero ndërhyrje
Menu
Seria A

Milan ndëshkon skuadrën, kjo gjë nuk ndodhte nga viti 2019 me Gattuso trajner

· 1 min lexim

Herën e fundit, të paktën në një kontekst të ngjashëm, ishte në maj 2019, kur Gattuso e mbylli ekipin në Milanello. Shtatë vjet më vonë, Milani është përsëri në grumbullim dhe ky është një lajm sepse kuqezinjë nuk janë mësuar me këto lloj masash.

Këtë herë rreziqet janë shumë të larta (synohet Champions), ndaj në kohërat e dëshpëruara kërkohen edhe masa të dëshpëruara. Grumbullimi do të fillojë të mërkurën dhe do të vazhdojë deri në fundjavë, për ndeshjen në fushën e Genoa.

Vendimi për këtë “ndëshkim” është marrë në bashkëpunim mes trajnerit dhe klubit. Kjo do t’i japë mundësi skuadrës të qëndrojë e bashkuar dhe të diskutojë për gjendjen, me Milan që synon një vend në Champions League sezonin tjetër.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu