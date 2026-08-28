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Sporti

Milani dhe tifozët kujtojnë Barezin, emocione të forta në “San Siro”

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Në San Siro pati emocione të mëdha, ndërsa tifozët e Milanit kujtuan Franco Baresi-n, kapitenin legjendar që ndërroi jetë së fundmi.

Përveç një minute heshtjeje, e ndjekur nga djali i tij Giannandrea që qau në tribuna (ai më parë e kishte vendosur fanellën e të atit në vendin e tij të zakonshëm në Meazza), pati duartrokitje nga të gjithë tifozët kuqezinj dhe brohoritje “Nuk do të ecësh kurrë vetëm”.

Në mes të fushës, Milani kishte vendosur një fanellë të madhe me numrin 6 me emrin e Franco Baresi-t.

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