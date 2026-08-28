Rosalía shfaqet në Mexico City me fustan Desigual me print gazete
Këngëtarja spanjolle Rosalía, e njohur për qasjen e saj të guximshme ndaj modës dhe si fituese e çmimeve Grammy, tërhoqi përsëri vëmendjen kur u shfaq së fundi në Mexico City me një fustan pa mëngë me print që imitonte faqet e gazetave, nga marka spanjolle Desigual.
Sipas Harper’s Bazaar, veshja e shtëpisë së modës së Barcelonës ishte një fustan midi me qafë rrethore dhe fund të zgjeruar me palosje të lehta, i printuar tërësisht me grafikë që ngjajnë me faqe gazete. Ajo e kompletoi look-un me balerina prej lëkure, syze të holla drejtkëndore dhe një kapëse të madhe në formë fjongo që mbante një updo të lënë paksa të çrregullt. Pamja shpërfaqte jehonën e një veshjeje ikonike të Carrie Bradshaw, por Rosalía zgjodhi sërish një firmë nga vendlindja e saj: Desigual.
Stili i saj vjen pas një tradite rikrijimesh të veshjeve të Carrie; figura si Emily Ratajkowski dhe Ashley Graham kanë përfituar nga e njëjta estetikë, ndërsa vitin e kaluar Jenna Ortega veshi të njëjtin dizajn gjatë promovimit të trillerit të saj psikologjik “Hurry Up Tomorrow”. Kjo zgjedhje tregon sesa i qëndrueshëm mund të jetë printi i gazetës në modë, një vëzhgim që është vënë re edhe nga Harper’s Bazaar.
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