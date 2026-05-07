☁️
Tiranë 21°C · Vranët 07 May 2026
S&P 500 7,365 ▲1.46%
DOW 49,911 ▲1.24%
NASDAQ 25,839 ▲2.02%
NAFTA 93.07 ▼2.11%
ARI 4,741 ▲0.99%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
₿ CRYPTO
BTC $80,911 ▼ -1.67% ETH $2,329 ▼ -3.4% XRP $1.4110 ▼ -2.8% SOL $89.2100 ▼ -0.47%
S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 93.07 ▼2.11 % ARI 4,741 ▲0.99 % S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 93.07 ▼2.11 % ARI 4,741 ▲0.99 %
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
07 May 2026
Breaking
Hasani takon Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s: Prioritetet e sigurisë dhe përgatitjet për Samitin e Tiranës Gjykata Speciale, OVL e UÇK-së i shkruan ambasadave: Argumentet juridike janë shteruar, vendimi përfundimtar ta forcojë besimin në drejtësinë ndërkombëtare Interpelanca në Kuvend për bankën 100% dixhitale, opozita shqetësime për licencimin. Ministrja Ismaili: Licencimi, jo kompetencë e qeverisë, por e Bankës së Shqipërisë Ministri Hoxha takim me Rutte: NATO sot më e rëndësishme se kurrë, Shqipëria një aleate e besueshme dhe aktive SPAK dërgon në gjykim ish-oficerin e policisë gjyqësore për akuzat lidhur me trafik ndërkombëtar droge
Menu
Kosova

Ministri Maqedonci takoi homologun Coaker, Kosova dhe Britania e Madhe për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes

· 1 min lexim

Ministri i Mbrojtjes i Republikës së Kosovës, Ejup Maqedonci ka bërë të ditur se gjatë qëndrimit në Turqi ka takuar ministrin e Shtetit për Mbrojtje të Mbretërisë së Bashkuar, Lord Vernon Coaker.

Maqedonci në një postim në Facebook bën të ditur se homologut britanik i ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe rolin e rëndësishëm që Mbretëria e Bashkuar ka luajtur përgjatë proceseve shtetformuese dhe forcimit të institucioneve të sigurisë e mbrojtjes së Kosovës.

“Diskutuam mbi avancimin e mëtejmë të bashkëpunimit bilateral në fushën e mbrojtjes, duke vlerësuar partneritetin e deritanishëm në kuadër të misioneve të përbashkëta në Ishujt Falkland dhe Belize, si dhe kontributin në operacionin Interflex.

Në frymën e partneritetit ndërmjet dy vendeve tona mike dhe aleate, ritheksuam përkushtimin për thellimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët, përfshirë trajnimet, zhvillimin e kapaciteteve dhe ndërveprueshmërinë ushtarake, në shërbim të paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal e ndërkombëtar”, shkruan Maqedonci. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu