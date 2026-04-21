Ministria e Ekonomisë: Miratohen masa për stabilizim të çmimeve të plehrave dhe mbrojtjen e bujqve
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me propozim të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, në koordinim me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, miratoi paketë vendimesh me qëllim të stabilizimit të tregut të plehrave, mbrojtjes së bujqve dhe sigurimin e furnizimit të vazhdueshëm në prag të sezonit bujqësor.
Siç thonë nga Ministria e Ekonomisë, këto vendime janë miratuar në përputhje me Ligjin për Tregti, e në bazë të analizës së bërë paraprakisht nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut për lëvizjen e çmimeve të plehrave në tregun vendor në tregtinë me shumicë dhe pakicë në periudhën shkurt-prill të vitit 2026 dhe për lëvizjen e çmimeve të importit të plehrave në periudhën janar-prill të vitit 2026.
“Vendimi i parë përcakton kushte të veçanta për tregtinë e plehrave joorganike, organike dhe organo-minerale, si dhe biostimulantëve dhe përmirësuesve të cilësisë së tokës. Në të njëjtën kohë, vendoset kufizim i marzheve bruto të fitimit në gjithë zinxhirin tregtar. Marzhi maksimal për plehrat joorganike do të kufizohet në: deri në 5% në tregtinë me shumicë; deri në 5% në tregtinë me pakicë. Për llojet e tjera të plehrave dhe produkteve të ngjashme, marzhet janë të kufizuara në: deri në 10% në tregtinë me shumicë; deri në 10% në tregtinë me pakicë”.
“Përveç kësaj, tregtarëve u kërkohet të sigurojnë disponueshmërinë e vazhdueshme të këtyre produkteve, respektivisht të shesin të paktën 70% të sasive mesatare mujore, duke parandaluar kështu krijimin e mungesave artificiale në treg. Me vendimin e dytë, Qeveria përcaktoi edhe një masë të drejtpërdrejtë për të ulur çmimet e sasive ekzistuese të plehrave joorganike në tregtinë me shumicë të prokuruar deri më 15 prill të vitit 2026. Me fjalë tjera, çmimet më të larta janë fikse në nivelin e 15 prillit të vitit 2026, të ulura për 10% vetëm për sasitë e plehrave të blera deri më 15 prill të vitit 2026, ndërsa do të jenë të vlefshme derisa të shterojnë plotësisht”, thonë nga Ministria e Ekonomisë.
Më tej shtojnë se këto masa synojnë parandalimin e tronditjeve të çmimeve, mbrojtjen e prodhimit bujqësor vendor, sigurimin e kushteve të drejta të tregut dhe furnizimin me kohë të bujqve me repromaterialet e domosdoshme. Vendimet do të hyjnë në fuqi në ditën e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, me ç’rast masat që kufizojnë marzhat do të zbatohen deri më 31 maj të vitit 2026.
