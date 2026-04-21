Ministria për Punë dhe familje: Kosova zë vendin e shtatë për angazhimet në Kartën Globale për reformën e kujdesit për fëmijët
Republika e Kosovës bëhet shteti i parë nga Ballkani dhe i shtati në botë që i pranohen angazhimet apo kërkesat në Kartën Globale për Reformën e Kujdesit për Fëmijët.
Kështu bën të ditur Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare.
Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare njofton se kërkesat e saja mbi 5 angazhime kombëtare (2026–2028) të ndërtuara mbi legjislacionin ekzistues për Mbrojtjen e Familjes dhe Fëmijëve, drejtuar Qeverisë së 🇬🇧 Mbretërisë se Bashkuar, janë pranuar në tërësi.
Fushat prioritare do të fuqizohen:
Parandalimi i ndarjes fëmijë-familje
Shërbime të integruara familjare dhe komunitare
Zgjerimi i kujdesit familjar alternativ
Digjitalizimi i sistemit të të dhënave
Forcimi i kapaciteteve profesionale
“Duke u mbështetur në praktikat më të mira globale për parandalimin e ndarjes familjare, po ndërtojmë një Kosovë ku çdo fëmijë rritet në një mjedis familjar të sigurt dhe të përkrahur.
Në këtë drejtim, pranimi i angazhimeve dhe kërkesave nga Republika e Kosovës, që vjen edhe si rezultat i bashkëpunimit dhe përkrahjes nga UNICEF në Kosovë, shënon një momentum të rëndësishëm në forcimin e politikave dhe mekanizmave në mbrojtje të fëmijëve dhe familjeve”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
