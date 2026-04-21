🌦️
Tiranë 17°C · Rrebesh i lehtë 21 April 2026
S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 86.78 ▼0.73%
ARI 4,804 ▼0.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $76,426 ▲ +1.51% ETH $2,328 ▲ +0.53% XRP $1.4410 ▲ +1.23% SOL $85.9800 ▲ +0.84%
21 Apr 2026
Breaking
BDI: Qeveri aktuale është e paaftë, ka dëmtuar ekonominë dhe izoluar vendin Ministria për Punë dhe familje: Kosova zë vendin e shtatë për angazhimet në Kartën Globale për reformën e kujdesit për fëmijët Troje, apartamente dhe aksione, Prokuroria e Fierit kërkon konfiskimin e pasurive të një të dënuari për drogë VIDEO/ Goditet grupi i shpërndarjes së kokainës në Berat, 4 të arrestuar Mungon rinovimi me Atalantën, Gjimshiti kthehet në okazion në Serie A
Menu
Kosova

Ministria për Punë dhe familje: Kosova zë vendin e shtatë për angazhimet në Kartën Globale për reformën e kujdesit për fëmijët

· 2 min lexim

Republika e Kosovës bëhet shteti i parë nga Ballkani dhe i shtati në botë që i pranohen angazhimet apo kërkesat në Kartën Globale për Reformën e Kujdesit për Fëmijët.

Kështu bën të ditur Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare.

Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare njofton se kërkesat e saja mbi 5 angazhime kombëtare (2026–2028) të ndërtuara mbi legjislacionin ekzistues për Mbrojtjen e Familjes dhe Fëmijëve, drejtuar Qeverisë së 🇬🇧 Mbretërisë se Bashkuar, janë pranuar në tërësi.

Fushat prioritare do të fuqizohen:

Parandalimi i ndarjes fëmijë-familje

Shërbime të integruara familjare dhe komunitare

Zgjerimi i kujdesit familjar alternativ

Digjitalizimi i sistemit të të dhënave

Forcimi i kapaciteteve profesionale

“Duke u mbështetur në praktikat më të mira globale për parandalimin e ndarjes familjare, po ndërtojmë një Kosovë ku çdo fëmijë rritet në një mjedis familjar të sigurt dhe të përkrahur.

Në këtë drejtim, pranimi i angazhimeve dhe kërkesave nga Republika e Kosovës, që vjen edhe si rezultat i bashkëpunimit dhe përkrahjes nga UNICEF në Kosovë, shënon një momentum të rëndësishëm në forcimin e politikave dhe mekanizmave në mbrojtje të fëmijëve dhe familjeve”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu