Miqësore, Korabi mund Vorën
Është luajtur ditën e sotme sfida miqësore Vora-Korabi, që është fituar nga dibranët me rezultatin 3-4.
Vora ka dominuar pjesën e parë, të cilën e ka fituar me rezultatin 2-0. Miqtë nga Peshkopia kanë reaguar në pjesën e dytë, duke përmbysur gjithçka. Korabi shënon 4 gola dhe fiton të gjithë ndeshjen 4-3.
Duhet theksuar se të skuadrat kanë bërë ndryshime në formacion, duke testuar shumë lojtarë, në këtë miqësore.
