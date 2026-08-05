Miqësore/ Skënderbeu mposht Kukësin, barazon Flamurtari
Skënderbeu ka fituar me rezultatin 2-1 miqësoren përballë Kukësit, që është luajtur ditën e sotme në Korçë.
Pjesa e parë është mbyllur në barazim pa gola, por korçarët kanë humbur një 11-metërsh në minutën e 40-të.
Në pjesën e dytë Shaqe kalon në avantazh vendasit, ndërsa Valichkovski shënon golin e dytë për Skënderbeun pak minuta më vonë. Kukësi ngushton shifrat me Demirçanin, por nuk arrin që të evitojë humbjen në këtë miqësore.
Edhe Flamurtari ka zhvilluar një ndeshje miqësore ditën e sotme. Vlonjatët kanë barazuar 1-1 përballë Vëllaznimit.
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