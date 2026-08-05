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Sporti

Newcastle zyrtarizon trajnerin e ri, është Matthias Jaissle

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Newcastle United ka zyrtarizuar trajnerin e ri, i cili është Matthias Jaissle. I njohur gjerësisht si një nga trajnerët e rinj më të mirë të Evropës, gjermani 38-vjeçar mbërrin në Angli pas punës së mirë të bërë me Red Bull Salzburg dhe Al-Ahli.

Pas një procesi të plotë, rigoroz dhe konfidencial përzgjedhjeje, Matthias doli si kandidati ideal për të udhëhequr klubin në një kapitull të ri emocionues.

Vetëm në moshën 33 vjeç, Matthias u emërua trajner i Red Bull Salzburg dhe arriti sukses të menjëhershëm në Austri, duke fituar dy tituj vendas në sezonin e tij të parë. Ai gjithashtu e udhëhoqi klubin në Ligën e Kampionëve.

Ata arritën në fazat eliminatore të Ligës së Kampionëve për herë të parë në historinë e tyre, përpara se të siguronin një titull të dytë radhazi në ligë dhe të vazhdonin marshimin e tyre në Ligën e Evropës.

Pasi mbërriti te Al-Ahli, ai shpejt e transformoi ekipin në një nga më të mirët e Azisë, duke siguruar kualifikimin për Ligën e Kampionëve AFC në sezonin e tij të parë. U largua pasi fitoi dy tituj radhazi në Ligën e Kampionëve AFC, duke u bërë trajneri i parë që e arrin këtë sukses.

Aftësia e Matthias për të zhvilluar lojtarë, për të ndërtuar ekipe elastike, kohezive dhe dinamike, si dhe për të ndihmuar në krijimin e mjediseve me performancë të lartë e ka dalluar atë gjatë gjithë karrierës së tij si trajner.

Po aq e rëndësishme, filozofia e tij e futbollit dhe stili i udhëheqjes janë të lidhura fort me drejtimin, ambiciet dhe kulturën e Newcastle United.

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