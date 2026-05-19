Tiranë 19°C · Vranët 19 May 2026
S&P 500 7,344 ▼0.8%
DOW 49,401 ▼0.57%
NASDAQ 25,779 ▼1.19%
NAFTA 103.83 ▼0.53%
ARI 4,512 ▼1%
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
BTC $76,431 ▲ +0.04% ETH $2,108 ▲ +0.09% XRP $1.3644 ▼ -0.99% SOL $84.1900 ▼ -0.05%
19 May 2026
Ndalohen shtatë shoferë gjatë 24 orëve të fundit, vozitën pa leje dhe nën ndikimin e alkoolit ​“Po të më quan mua dikush Bekë Serbia, nuk ia fali”, çka po paralajmëron anëtari i AAK-së Gjukanoviq: Qarqe nga Beogradi u përpoqën të destabilizonin Kosovën dhe të kompromentonin KFOR-in Kosovë/ Akuzohen për cenim të vullnetit të lirë të votuesve në Graçanicë, arrestohen pesë persona Qeveria rishikon ligjin për pagesat e vonuara, afate strikte dhe kamatëvonesa automatike për të mbrojtur bizneset
Premier League

Mourinho zgjedh lojtarin kyç ku do të mbështetet loja e tij te Real Madrid. I beson një spanjolli…

· 1 min lexim

Jose Mourinho pritet të zyrtarizohet shumë shpejt si trajneri i ri i Real Madridit. Rikthimi i portugezit në krye të ekipit, sigurisht që do të shoqërohet me ndryshime të shumta.

Mediet pranë klubit madrilen zbulojnë se Mourinho ka kërkuar nga Florentino Perez transferimin e Rodri nga Man. City. “The Special One” e sheh spanjollin si lojtarin ideal për të udhëhequr ekipin.

Mourinho ka besim të plotë tek aftësitë organizative të Rodri-t, dhe te siguria që ai të jep në fushë, një aftësi që nuk e kanë të gjithë mesfushorët. Rodri është në vitin e fundit të kontratës me Man. City. “Qytetarët” nuk duan ta humbin spanjollin dhe janë të gatshëm për rinovimin e kontratës.

Në anën tjetër, vetë lojtari është në mëdyshje për të ardhmen e tij. Vlera në treg e Rodri-t aktualisht është rreth 60 milionë euro.

