Mourinho zgjedh lojtarin kyç ku do të mbështetet loja e tij te Real Madrid. I beson një spanjolli…
Jose Mourinho pritet të zyrtarizohet shumë shpejt si trajneri i ri i Real Madridit. Rikthimi i portugezit në krye të ekipit, sigurisht që do të shoqërohet me ndryshime të shumta.
Mediet pranë klubit madrilen zbulojnë se Mourinho ka kërkuar nga Florentino Perez transferimin e Rodri nga Man. City. “The Special One” e sheh spanjollin si lojtarin ideal për të udhëhequr ekipin.
Mourinho ka besim të plotë tek aftësitë organizative të Rodri-t, dhe te siguria që ai të jep në fushë, një aftësi që nuk e kanë të gjithë mesfushorët. Rodri është në vitin e fundit të kontratës me Man. City. “Qytetarët” nuk duan ta humbin spanjollin dhe janë të gatshëm për rinovimin e kontratës.
Në anën tjetër, vetë lojtari është në mëdyshje për të ardhmen e tij. Vlera në treg e Rodri-t aktualisht është rreth 60 milionë euro.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.