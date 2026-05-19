Federico Chiesa drejt rikthimit në Serie A, në garë janë dy klube
Pas një tjetër sezoni të dështuar te Liverpool, Federico Chiesa është gjithmonë e më pranë largimit nga të kuqtë dhe drejt rikthimit në Serie A. CalcioMercato zbulon se në garë për sulmuesin italian janë ish-klubi i tij Juventus dhe Napoli.
Në anën tjetër te Liverpool janë të gatshëm të lënë të lirë Chiesa-n, por kërkojnë shitjen e tij përfundimtare për shifrën 25 milionë euro. Sipas raportimit në fjalë, dy klubet e Serie A preferojnë më shumë huazimin me të drejtë blerje.
Në sezonin e fundit, Chiesa u aktivizua vetëm 726 minuta në të gjitha garat dhe kontriboi me 3 gola dhe 3 asiste. Italianit i është bërë e ditur prej kohësh nga trajneri Arne Slot që nuk është pjesë e projektit të tij, ndaj nuk ka rrugë tjetër përveçse largimit për 28-vjeçarin.
