Gjella me mish viçi turli ka shumë shije sidomos me perimet e stinës. Në këtë recetë për pjatë të dytë do të gatuajmë gjellë tipike shqiptare.
Përgatitja është e thjeshtë dhe shija si gjithmonë fantastike. Për të gatuar mish viçi turli perimet mund ti alternoni sipas dëshirës.
Mish viçi turli
Sasia: 5 persona
Kalori: 360kcal
Përbërësit
- 1 kg mish viç
- 1 kokërr qepë e bardhë
- 1 kokërr qepë e kuqe
- 1 patëllxhan
- 1 kungulleshkë
- 2 kokrra patate
- 2 karota
- 2 speca të ngjyrave të ndryshëm
- 2 kokrra domate të pjekura
- 2 gjethe dafine
- 15 gr kripë
- piper i zi
- 1 tufë majdanoz
- 20 ml vaj ulliri
Përgatitja
Për përgatitjen e mish viçi turli, sigurohemi që mishi është i freskët po ashtu edhe të gjitha perimet biologjike.
Në një enë me vaj ulliri hedhim mishin që më parë e kemi prerë në copa mesatare. Shtojmë qepën dhe i kaurdisim për 5-6 minuta.
Më pas hedhim domatet të pastruara nga cipa dhe të prera në kubik si dhe salcën. Pasi i kaurdisim dhe pak së bashku hedhim gati 700 ml ujë të nxehtë.
Në enë shtojmë gjethe dafine dhe pak kripë. E mbulojmë me kapak dhe e lemë të ziejë.
Ndërkohë presim të gjitha perimet në formë kubi. Pasi mishi të ketë marrë gjysmë zierje shtojmë në enë të gjitha perimet.
E rregullojmë me kripë e piper dhe i vendosim kapakun. Gjellën me mish viçi e ziejmë në zjarr të ngadalshëm. Gjella duhet të dali me pak lëng të trashë.
Mish viçi turli është gati, kur e servirim i hedhim majdanoz të grirë hollë.
