Receta gatimi

Mish viçi turli

· 2 min lexim

Gjella me mish viçi turli ka shumë shije sidomos me perimet e stinës. Në këtë recetë për pjatë të dytë do të gatuajmë gjellë tipike shqiptare.

Përgatitja është e thjeshtë dhe shija si gjithmonë fantastike. Për të gatuar mish viçi turli perimet mund ti alternoni sipas dëshirës.

Prep Time20 minutes
Cook Time50 minutes
Total Time1 hour 10 minutes
Course: Main Course
Cuisine: Albanian
Keyword: gjelle
Sasia: 5 persona
Kalori: 360kcal

Përbërësit

  • 1 kg mish viç
  • 1 kokërr qepë e bardhë
  • 1 kokërr qepë e kuqe
  • 1 patëllxhan
  • 1 kungulleshkë
  • 2 kokrra patate
  • 2 karota
  • 2 speca të ngjyrave të ndryshëm
  • 2 kokrra domate të pjekura
  • 2 gjethe dafine
  • 15 gr kripë
  • piper i zi
  • 1 tufë majdanoz
  • 20 ml vaj ulliri

Përgatitja

  • Për përgatitjen e mish viçi turli, sigurohemi që mishi është i freskët po ashtu edhe të gjitha perimet biologjike.
  • Në një enë me vaj ulliri hedhim mishin që më parë e kemi prerë në copa mesatare. Shtojmë qepën dhe i kaurdisim për 5-6 minuta.
  • Më pas hedhim domatet të pastruara nga cipa dhe të prera në kubik si dhe salcën. Pasi i kaurdisim dhe pak së bashku hedhim gati 700 ml ujë të nxehtë.
  • Në enë shtojmë gjethe dafine dhe pak kripë. E mbulojmë me kapak dhe e lemë të ziejë.
  • Ndërkohë presim të gjitha perimet në formë kubi. Pasi mishi të ketë marrë gjysmë zierje shtojmë në enë të gjitha perimet.
  • E rregullojmë me kripë e piper dhe i vendosim kapakun. Gjellën me mish viçi e ziejmë në zjarr të ngadalshëm. Gjella duhet të dali me pak lëng të trashë.
  • Mish viçi turli është gati, kur e servirim i hedhim majdanoz të grirë hollë.

Ju bëftë mirë

