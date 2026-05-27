Tiranë 23°C · Pjesërisht vranët 27 May 2026
S&P 500 7,526 ▲0.09%
DOW 50,702 ▲0.48%
NASDAQ 26,679 ▲0.09%
NAFTA 88.89 ▼5.33%
ARI 4,484 ▼1.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $75,068 ▼ -1% ETH $2,059 ▼ -0.37% XRP $1.3339 ▲ +0.47% SOL $84.1000 ▲ +0.84%
27 May 2026
Politika

“Misioni ynë është rikthimi i votës së lirë dhe rikthimi ynë në pushtet”, mesazhi i Berishës në mbledhjen e kryesi

· 2 min lexim
është rikthimi i votës së

Ka nisur mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, ku pritet të miratohen ndryshimet në Statut. Në fjalën e nisjes, kryedemokrati Sali Berisha pasi uroi shqiptarët për festën e Krban Bajramit tha se Kuvendi Kombëtar do të sanksionojë bazat për transformimin e vërtetë të PD

“Në këtë mbledhje të rëndësishme, e cila do miratojë ndryshimet statutore, e cila do miratojë listat, propozimet për Këshillin Kombëtar, do miratojë grupin që do drejtojë Kuvendin, pra është një mbledhje me vendime shumë të rëndësishme. Ne finalizojmë me Kuvendin tonë Kombëtar procesin e zgjedhjeve në PD dhe sanksionojmë bazat për një transformim të vërtetë të PD. Transformim i cili parakupton apo nënkupton ripërtëritjen e forcës tonë politike. Nënkupton organizim, organizim, organizim për këtë forcë. Nënkupton modernizimin e saj”, u shpreh Berisha.

Sipas tij misioni historik është rikthimi i votës së lirë dhe rikthimi në pushtet.

“Dhe e fundit dhe më e rëndësishmja, nënkupton përpunimin e vizionit të kësaj partie në këto shtylla. PD do të arrijë atë transformim të domosdoshëm për të përmbushur një mision historik të saj, dhe misioni historik i PD është rikthimi i votës së lirë të qytetarëve shqiptarë dhe rikthimi i PD në pushtet. Në të gjithë këtë përpjekje, ne synojmë të angazhojmë, të mobilizojmë çdo potencial për përmbushjen e misionit tonë të vështirë. Në këtë udhëtim, ne mbështetje më kryesore kemi lirinë, demokracinë e kësaj partie, konsultën me anëtarësinë, ripërtëritjen e saj të fuqishme me anëtarësime të reja, ripërtëritjen e saj në të gjitha nivelet”.

