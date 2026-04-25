Mjafton 1 gol, Arsenal rikthehet te fitorja dhe vendi i parë në PL. Havertz rrezikon Botërorin (video)
Pas dy humbjeve rresht, Arsenal është rikthyer te fitorja në Premier League, pasi mundi neëcastle 1-0 në sfidën e luajtur në “Emirates”, e vlefshme ëpr javën e 34-të.
“Topçinjtë” gjetën avantazhin që në minutën e 9-të me anë të Eberechi Eze, i cili gjeti golin pasi asistit të Kai Havertz. Në minutën e 34-të, Havertz dëmtohet dhe lë fushën e lojës mes lotësh. Gjermani nuk ka shumë kohë që është rikthyer nga dëmtimi dhe tani rrezikon seriozisht të mbetet jashtë Botërorit.
Pjesa e parë dhe gjithë takimi mybllet 1-0 për Arsenalin, që rikthehet në vend të parë me me 73 pikë, por Man. City ka një ndeshje më pak momentalisht.
