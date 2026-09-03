Houston Dynamo huazon sulmuesin Lyle Foster nga Burnley
Houston Dynamo njoftoi të enjten marrëveshjen për huazimin e sulmuesit Lyle Foster nga Burnley. 25-vjeçari vjen në Houston pasi klubi së fundmi transferoi sulmuesin Designated Player Ezequiel Ponce te Elche, ndërsa më parë gjatë verës Dynamo kishte përforcuar sulmin me amerikanin Duncan McGuire nga Orlando City.
Siç raporton mlssoccer, huazimi i Foster zgjat deri në qershor 2027 dhe përfshin një opsion blerjeje; ai kaloi sezonin e fundit në Premier League me Burnley dhe përfaqësoi Afrikën e Jugut në Kupën e Botës 2026.
Që nga dalja në skenë me Orlando Pirates, Foster ka shënuar 30 gola dhe ka dhënë 23 asistime në 194 paraqitje profesionale. Gjatë karrierës së tij ai ka luajtur për klube si Monaco, Cercle Brugge, Westerlo, Vitória de Guimarães dhe Burnley. Në nivel kombëtar ka 10 gola në 28 ndeshje, duke përfshirë nisjen e Botërorit 2026 kundër Meksikës dhe dy gola në Kupën e Afrikës 2025. Presidenti i futbollit në klub, Pat Onstad, u shpreh se Foster sjell forcë, lëvizshmëri dhe intensitet në sulm dhe në presionin pa top, elemente që do të ndihmojnë skuadrën në përfundimin e sezonit.
Houston renditet i dyti në Konferencën Perëndimore me 39 pikë, por me 30 gola të shënuar skuadra ka nevojë për më shumë zgjidhje sulmuese për të ruajtur ambiciet e play-off; Sipas mlssoccer, huazimi i Foster synon të rrisë këto alternativa dhe të forcojë ekipin për pjesën e mbetur të kampionatit.
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