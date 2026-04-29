S&P 500 7,118 ▼0.29%
DOW 48,806 ▼0.68%
NASDAQ 24,573 ▼0.37%
NAFTA 107.28 ▲7.36%
ARI 4,560 ▼1.05%
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $75,909 ▼ -0.16% ETH $2,267 ▼ -0.64% XRP $1.3647 ▼ -0.84% SOL $83.0700 ▼ -0.53%
29 Apr 2026
Kosova

Molliqaj: Në pesë vitet e fundit ka munguar opozita, PSD do të jetë alternativë e vërtetë

Kryetari i Partisë Socialdemokrate (PSD), Dardan Molliqaj, ka deklaruar se në Kosovë ka munguar një opozitë e mirëfilltë gjatë pesë viteve të fundit, duke akuzuar partitë aktuale opozitare se nuk po veprojnë si kundërpeshë ndaj pushtetit.

Përmes një deklarimi publik, Molliqaj tha se kryeministri Albin Kurti po synon rritjen e pushtetit të tij, ndërsa partitë opozitare, sipas tij, po kërkojnë vetëm më shumë pjesëmarrje në pushtet, në vend se ta sfidojnë atë me alternativa politike.

“Në pesë vitet e fundit, në Kosovë ka munguar një gjë: opozita. Kurti po lufton të rrisë pushtetin e vet. Partitë opozitare po kërkojnë më shumë hise në pushtet me të”, ka thënë Molliqaj.

Ai theksoi se është me rëndësi jetike që në Kuvendin e Kosovës të ekzistojë një opozitë reale, e cila nuk funksionon, siç u shpreh ai, me logjikën e pazareve politike.

Sipas tij, kjo alternativë duhet të përfaqësohet nga PSD-ja, të cilën e prezantoi si forcë që synon të ndërtojë një opozitë të vërtetë dhe jo pjesë të kalkulimeve për pushtet.

Molliqaj gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve t’i bashkohen PSD-së, duke e paraqitur partinë e tij si alternativë politike përballë, siç tha, mungesës së opozitës autentike në vend.

