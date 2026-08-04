Moment historik: Një tigër lirohet në natyrën e egër të Kazakistanit, për herë të parë që nga viti 1948
Për herë të parë në më shumë se 70 vjet, Kazakistani ka liruar një tigër në habitatin e tij natyror, duke filluar kështu fazën praktike të një programi afatgjatë për të rivendosur popullatën e kësaj maceje të madhe në deltën e lumit Ili, njoftoi Ministria e Ekologjisë e vendit.
Një tigër femër Amur me emrin Umit u lirua në natyrë më 31 korrik në Rezervatin Natyror Shtetëror Ile-Balkash, raportoi sot Kazinform.
“Ne morëm pjesë në një ngjarje vërtet historike”, tha Ministri i Ekologjisë Yerlan Nisanbayev, duke deklaruar se lirimi i tigrit në natyrë ishte rezultat i më shumë se një dekade pune të përbashkët nga Kazakistani, ekspertët rusë, shkencëtarët dhe organizatat ndërkombëtare për mbrojtjen e natyrës.
Përpara se të lirohej në natyrë, Umit iu nënshtrua ekzaminimeve veterinare, një vlerësimi të shëndetit të saj, aftësive të gjuetisë, sjelljes dhe reagimeve ndaj pranisë së njerëzve.
Ajo është e pajisur me një jakë satelitore GPS/GSM, dhe punonjësit e rezervatit monitorojnë vazhdimisht lëvizjet e saj përmes të dhënave satelitore dhe kamerave të vendosura në terren.
Tigri i rritur mashkull, i quajtur Amur, mbetet nën mbikëqyrje dhe do t’i nënshtrohet vlerësimeve të mëtejshme të sjelljes përpara se të lirohet në natyrë.
Dy këlyshët, Turan dhe Usuri, do të qëndrojnë në kafaze të përgatitura posaçërisht deri në moshën të paktën 18 muajsh, pas së cilës ekspertët do të vlerësojnë individualisht gatishmërinë e tyre për jetën në natyrë.Katër tigër të kapur në natyrë u sollën në maj nga rajoni i Khabarovskit në Rusi.
Ata iu bashkuan tigrave Bogdani dhe Kuma, të cilët u sollën nga Holanda në shtator të vitit të kaluar për shumim.
Kjo çift do të mbetet në ambient të mbyllur, ndërsa pasardhësit e tyre, nëse janë të përshtatshëm, më vonë mund të përgatiten për lirim në natyrë.
Kazakistani paraqiti një plan për restaurimin e popullatës së tigrave në vitin 2010, ndërsa rezervati Ile-Balkash u krijua në vitin 2018.
Zona e mbrojtur përfshin deltën e lumit Ili dhe bregun jugor të liqenit Balkash, një nga ish-habitatet kryesore të tigrit Turan.
Përgatitjet për kthimin e tigrave përfshinin restaurimin e habitateve të përmbytjeve dhe një rritje të bollëkut të presë.
Ministria e Ekologjisë deklaron se qëllimi afatgjatë është të krijojë një popullatë të qëndrueshme tigrash në deltën e lumit Ili dhe pjesën jugore të zonës përreth liqenit Balkas.Ecuria e mëtejshme e programit do të varet nga lëvizjet e Umit femër, suksesi i saj në gjueti dhe shmangia e zonave të populluara, të cilat do të jenë kriteret kryesore për vendimin për lirimin e tigrave të mbetur në natyrë.
Tigrat dikur banonin në zonat e Kazakistanit përgjatë lumenjve Ili dhe Syr Darya, por gjuetia, shkatërrimi i habitatit dhe zhdukja e presë natyrore çuan në zhdukjen e tigrave Turan dhe Kaspik nga Kazakistani.
Ekzemplari i fundit i regjistruar në atë vend u vra në vitin 1948.
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