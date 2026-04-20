Momenti kur Toka fshihet pas Hënës, video e rrallë e filmuar nga telefoni i astronautit të NASA-s
Gjatë misionit të tyre 10-ditor në anën e paparë më parë të Hënës, ekuipazhi i Artemis II arriti diçka që asnjë njeri nuk e kishte bërë në 54 vjet.
Gjatë misionit të tyre 10-ditor në anën e paparë më parë të Hënës, ekuipazhi i Artemis II arriti diçka që asnjë njeri nuk e kishte bërë në 54 vjet. Astronauti 50-vjeçar ka filmuar Tokën duke u zhdukur gradualisht pas Hënës duke përdorur iPhone 17 Pro Max, pajisje që iu dha secilit anëtar të ekuipazhit. Në një koment në postim, komandanti i Artemis II shtoi gjithashtu: “Mezi mund ta shihja Hënën përmes dritares së portit të ankorimit, por iPhone ishte madhësia perfekte për të kapur pamjen. Only one chance in this lifetime…Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset.
Ekuipazhi theu rekordin për udhëtimin më të gjatë të bërë nga njeriu rreth Hënës dhe kthim. Wiseman e përshkroi përvojën si një “mundësi që ndodh vetëm një herë në jetë” dhe shkroi në Twitter: “Si të shikoja perëndimin e diellit në plazh nga pika më e largët e universit, nuk munda t’i rezistoja bërjes së një videoje me telefonin tim. Kjo pamje është e papërpunuar, e pamodifikuar dhe me zmadhim 8x, që është mjaft e krahasueshme me syrin e njeriut. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c.
Gjatë fluturimit shtatëorësh pranë Hënës, ekuipazhi dëshmoi disa momente që është e vështirë të përshkruhen me fjalë, duke përfshirë një eklips total diellor dhe një “Perëndim të Tokës”, siç e quajtën ata – ekuivalenti i një perëndimi dielli nga hapësira. Mund të dëgjoni shkrehësin e Nikon ndërsa Christina Koch vazhdon të shkrepë dhe të kapë këto foto të jashtëzakonshme të Tokës përmes lentes së saj 400 mm. Misioni Artemis II u nis më 1 prill 2026 për një udhëtim dhjetëditor drejt Hënës dhe kthim. Vëmendja tani mbetet te pasojat konkrete të këtij zhvillimi dhe te reagimet që mund të pasojnë.
