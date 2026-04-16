Morën peng biznesmenin, autorët “kyçin gojën” në gjykatë. Avokati: Shkak borxhi 60 mijë euro
Gjykata ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për Jurgen, Kevin dhe Hysen Nezën, të cilët morën peng dhe dhunuan biznesmenin nga Divjaka Florian Sula.
Gazetari i A2CNN Igli Çelmeta raporton se të arrestuarit nuk kanë folur në sallën e gjyqit. Ndërsa avokati i tyre ka pretenduar se ata nuk e kanë marrë peng Sulën, por ky i fundit i kishte atyre një borxh 60 mijë euro dhe se e morën me automjet për t’u sqaruar lidhur me borxhin.
Sipas avokatit, tre të arrestuarit kur kanë konstatuar se Florian Sula ka qenë në pamundësi financiare për t’i kompensuar shumën e parave e kanë lënë të lirë të largohej.
Tre autorët, të cilët rezultojnë me precedentë të mëparshëm, kanë vëzhguar lëvizjet e 32-vjeçarit dhe më pas kanë realizuar marrjen peng të tij pranë zonës së ish-Parkut në Tiranë, ku i riu sapo kishte dalë nga një lokal.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.