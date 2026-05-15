Mourinho mbi konfliktin Arbeloa-Mbappé: Jam i trishtuar për Arbeloa-n, për lojtarët gjithçka është më e lehtë!
José Mourinho ka thënë të vetën mbi konfliktin Arbeloa-Mbappé. Trajneri portugez, i cili është shumë pranë rikthimit në stolin madrilen ka mbajtur krahun e trajnerit.
“Jam i trishtuar për Arbeloa-n pasi kam punuar me atë dhe ka dhënë shpirtin dhe jetën e tij për Real-in. Tani që është trajner i Real-it lidhja jonë është edhe më e fortë. Dua që gjithçka të shkojë mirë për atë. Të jesh lojtar është gjithmonë më lehtë se të jesh trajner. Por dje ata fituan dhe për këtë motiv jam i lumtur për Arbeloa-n”, tha José Mourinho.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.