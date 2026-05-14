Mucunski: Opozita të jetë më e përgjegjshme ndaj agjendës së reformave evropiane
Ministri i Jashtëm i RMV-së, Timço Mucunski i bëri thirrje opozitës që të ketë një qasje të përgjegjshme ndaj axhendës së reformave, të kontribuojë në të ardhmen evropiane dhe të lërë mënjanë politikën ditore.
Ai njoftoi se në periudhën e ardhshme pritet “një shpërndarje historike e lartë e fondeve për shtetin në kuadër të planit të rritjes”.”Integrimi evropian nuk mund të jetë i suksesshëm pa seriozitet, pa përgjegjësi dhe pa një konsensus minimal kombëtar mbi çështjet më të rëndësishme shtetërore. Ky nuk është një proces i një qeverie dhe një partie politike, ky është një proces që përcakton të ardhmen e shtetit.
Për axhendën e reformave, na duhet një dialog politik i bazuar në argumente, institucione dhe respekt të ndërsjellë, dhe jo në konfrontime ditore politike, të cilat minojnë besimin në proces”, theksoi Muçiunski në një konferencë për shtyp në Qeveri.
Siç tha ai, axhenda e reformave nuk është vetëm një slogan, por nënkupton institucione funksionale, sundimin e ligjit, një gjyqësor të pavarur, një shtet që vepron sipas standardeve evropiane, por nënkupton edhe një ndjenjë përgjegjësie ndaj shtetit.
“Kjo është arsyeja pse sot duam t’i bëjmë një thirrje të qartë opozitës, të lërë mënjanë politikën e përditshme kur bëhet fjalë për të ardhmen evropiane dhe të tregojë pjekuri dhe konstruktivitet për reformat që janë thelbësore për vendin, veçanërisht reformat që lidhen drejtpërdrejt me axhendën evropiane dhe planin e rritjes. Para së gjithash, Kodi Zgjedhor dhe reformat gjyqësore.
Pikërisht këtu nevojitet pjekuri politike sot. Jo mbështetje deklarative për Evropën në konferenca për shtyp, por mbështetje konkrete aty ku merren vërtet vendimet, në institucione dhe në Kuvend. Këto nuk janë vetëm ndryshime të zakonshme ligjore, por reforma që ndikojnë drejtpërdrejt në besueshmërinë e vendit, sundimin e ligjit dhe aftësinë tonë për të vazhduar të përdorim mundësitë e hapura nga fondet e BE-së”, thotë Mucunski./Telegrafi/
