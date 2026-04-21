NBA/ Wembanyama në histori, i pari “Mbrojtës i vitit” që zgjidhet me unanimitet
Natën mes të hënës dhe të martës Victor Wembanyama është vlerësuar me çmimin e mbrojtësit më të mirë të sezonit në NBA. Qendra e San Antonio Spurs është zgjedhur në vend të parë nga të gjithë gazetarët (100) që kanë votuar.
Që kur ka lindur ky çmim, në vitin 1983, nuk kishte ndodhur kurrë që votimi të ishte unanim.
Wembanyama, 22 vjeç, është lojtari më i ri në moshë që e fiton këtë çmim. Francezi gjithashtu është lojtari i dytë në histori që e fiton çmimin brenda sezonit të tretë në NBA. Më parë e ka arritur këtë sukses një tjetër legjendë e Spurs, si David Robinson, në sezonin 1991-92.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.