Ndarja nga jeta e 7-vjeçarit në Elbasan, reagon shkolla “Sulejman Rrançi Mengel”: Zemrat tona janë të thyera
Shkolla 9-vjeçare “Sulejman Rrançi Mengel”, ka dalë me një reagim në mediat sociale lidhur me ndarjen nga jeta të nxënësit të tyre 7-vjeçar i cili u përplas për vdekje nga një makinë teksa po shkonte në mësim. Në reagim, shkolla thekson se kjo ngjarje ka lënë pas një dhimbje të madhe dhe se një engjëll u largua padrejtësisht.
“Sot zemrat tona janë të thyera… Një engjëll i vogël, u largua padrejtësisht dhe shumë herët nga kjo botë, duke lënë pas një dhimbje që nuk përshkruhet me fjalë.
Në korridoret dhe klasat e shkollës sonë sot ndihet heshtja, mungesa e buzëqeshjes së tij të pafajshme dhe e hapave të vegjël që nuk do t’i dëgjojmë më.
Asgjë nuk është më njësoj. Është tepër e rëndë të pranosh humbjen e një fëmije… një jete që sapo kishte nisur të ëndërronte.
Dhimbja e familjes së tij është dhimbja e të gjithëve ne. Në emër të gjithë stafit të shkollës, përulemi me dhimbje para kësaj humbjeje të madhe dhe i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes.
Lutemi që Zoti ta mbajë pranë engjëjve të Tij dhe t’u japë forcë njerëzve që e deshën aq shumë. U prehsh në paqe, ti do të mbetesh përgjithmonë pjesë e zemrave tona”, shkruan shkolla.
