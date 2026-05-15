Ndërron jetë ish-ministri i Shëndetësisë, Alush Gashi
Ish-ministri i Shëndetësisë, njëherësh anëtar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Alush Gashi ka ndërruar jetë.
Lajmin e bëri të ditur djali i tij, Anil Gashi përmes një postimi në rrjetin social në Facebook.
“Të dashur miq, me dhimbje të thellë ju njoftojmë se ka ndërruar jetë më i dashuri ynë, Alush Gashi. Familja, të afërmit dhe miqtë do ta kujtojnë gjithmonë me dashuri, respekt dhe mirënjohje për jetën, veprën dhe kujtimet që la pas. Për detajet rreth ceremonisë do të njoftoheni me kohë. /Telegrafi/
