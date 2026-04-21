Ndodh në Kupën e Holandës, gjyqtari Makkelie përgjigjet në celular gjatë finales
AZ Alkmaar shkatërroi NEC me rezultatin 5-1 për të fituar Kupën e pestë KNVB në një finale surreale në De Kuip, e cila u shënua nga një gjest i pabesueshëm nga gjyqtari Danny Makkelie, i cili e ndaloi lojën për t’iu përgjigjur një telefonate në celularin e tij.
Ndërsa golat e de Wit, Mijnans, Koopmeiners, Smit dhe Parrott vulosën dominimin e AZ, gjyqtari iu afrua vijës anësore për të marrë telefonin e tij, duke shkaktuar ironi dhe zhgënjim në mediat sociale për një episod të paprecedentë në futbollin modern.
Sipas raportimeve që kanë dalë në orët e fundit, telefonata me sa duket lidhej me shqetësime serioze për sigurinë e brendshme që rrjedhin nga shpërthimi i pakontrolluar i fishekzjarrëve në tribuna, duke bërë të nevojshme koordinimin e menjëhershëm me forcat e rendit.
Pavarësisht zhgënjimit të tifozëve, të cilët bënë shaka për incidentin, duke spekuluar se ishte një telefonatë e brendshme ose e dyshimtë, ndeshja rifilloi sipas planit, duke i dhënë AZ jo vetëm trofeun, por edhe një biletë për në Europa League të sezonit të ardhshëm, përpara ndeshjes jashtë fushe kundër Go Ahead Eagles më 23 prill.
