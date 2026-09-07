Në gjyq për vrasjen e lojtarit të regbit, 32-vjeçari pranon krimin në gjykatë në Paris
Një ish-anëtar i një grupi të dhunshëm të ekstremit të djathtë i tha të hënën një gjykate në Paris se kishte qëlluar për vdekje ish-lojtarin e regbit të Argjentinës, Federico Aramburu katër vjet më parë.
Në ditën e parë të gjyqit të tij, Loik Le Priol i tha gjykatës se ishte përgjegjës për vdekjen e Aramburu, i cili u vra pas një sherri gjatë një nate në kryeqytetin francez.
“Gjithmonë kam thënë se qëllova në vetëmbrojtje,” i tha Le Priol jurisë.
“E di që i takon gjykatës të vendosë nëse kjo ishte e ligjshme. Por, cilido qoftë ky vendim, unë jam dënuar me burgim të përjetshëm për të duruar këtë tragjedi të madhe. Nuk do të pushoj kurrë së kërkuari falje.”
32-vjeçari është një nga dy ish-anëtarët e grupit tani të ndaluar GUD (Groupe Union Defense), në gjyq. Le Priol, i cili sipas hetuesve qëlloi me armë zjarri, akuzohet për vrasje. Bashkëpunëtori i tij Romain Bouvier, 35 vjeç, i cili sipas prokurorëve qëlloi gjithashtu me armë gjatë incidentit, akuzohet për tentativë vrasjeje.
Të dy burrat tashmë po vuajnë dënime me burg për sulm të rënduar në një çështje të veçantë. Sipas hetimit, Aramburu po pinte një pije me mikun dhe ish-lojtarin e rugbit Shaun Hegarty në tarracën e kafenesë Mabillon më 19 mars 2022.
Le Priol, Bouvier dhe e dashura e atëhershme e Le Priol, Lyson Rochemir, 29 vjeç, e cila është gjithashtu në gjyq për një akuzë për tentativë vrasjeje, ishin në një tavolinë aty pranë.
Hetuesit thonë se një grindje shpërtheu midis dy grupeve. Pamjet e kamerave të sigurisë të shqyrtuara gjatë hetimit treguan një përballje ku përfshiheshin Hegarty dhe Le Priol. Grindja u përshkallëzua në një sherr ku përfshiheshin Aramburu, Hegarty, Le Priol dhe Bouvier përpara se stafi i sigurisë të ndërhynte, sipas dokumenteve të gjykatës.
Konfrontimi u përhap në Boulevard Saint-Germain. Sipas hetuesve, Bouvier qëlloi drejt Aramburu përpara se Le Priol të hapte zjarr. Aramburu vdiq në vendngjarje.
Tre të pandehurit ikën, thonë prokurorët. Le Priol u arrestua në Hungari , ndërsa po përpiqej të kalonte kufirin për në Ukrainë.
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