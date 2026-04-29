Në një foto me mitraloz dhe bomba, Trump mesazh Iranit: Regjimi duhet të marrë masa, nuk ka më djalë të mirë
Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka sulmuar sërish Iranin në një postim në rrjetet sociale, duke thënë se regjimi duhet të "marr masa" dhe nuk di "si të
Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka sulmuar sërish Iranin në një postim në rrjetet sociale, duke thënë se regjimi duhet të “marr masa” dhe nuk di “si të nënshkruajë një marrëveshje jo-bërthamore”.
Nuk ishte menjëherë e qartë se çfarë nënkuptonte ai me këtë, megjithëse ka të ngjarë që ai po i referohet përpjekjeve të tij për ta bindur Iranin të heqë dorë nga rezervat e tij të uraniumit të pasuruar.
Trump e shoqëroi postimin me një imazh të gjeneruar me sa duket nga inteligjenca artificiale, të vetes me një mitraloz të rrethuar nga shpërthime.
“JO MË Z. DJALI I MIRË”, shkruhet në mbishkrim.
Nuk është hera e parë që Trump e ka përdorur këtë shprehje.
Më 19 prill, ai tha se nuk do të ishte më “Z. DJALI I MIRË” kur përsëriti kërcënimin e tij për të “rrëzuar” termocentralet dhe urat e Iranit, nëse regjimi iranian nuk arrin një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës.
