☀️
Tiranë 33°C · Kthjellët 27 August 2026
S&P 500 7,704 ▲0.37%
DOW 53,424 ▼0.07%
NASDAQ 26,373 ▲0.93%
NAFTA 82.54 ▲0.38%
ARI 4,641 ▼0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
₿ CRYPTO
BTC $79,294 ▲ +1.48% ETH $2,500 ▲ +2.27% XRP $1.4274 ▲ +3.09% SOL $104.6300 ▲ +8.84%
S&P 500 7,704 ▲0.37 % DOW 53,424 ▼0.07 % NASDAQ 26,373 ▲0.93 % NAFTA 82.54 ▲0.38 % ARI 4,641 ▼0.26 % S&P 500 7,704 ▲0.37 % DOW 53,424 ▼0.07 % NASDAQ 26,373 ▲0.93 % NAFTA 82.54 ▲0.38 % ARI 4,641 ▼0.26 %
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
27 Aug 2026
Breaking
Zbulohen dokumentet se kur Sali Berisha do të udhëtojë në SHBA, Gazment Bardhi kërkesë për notë verbale Ministrisë së Taranto 2026: Henri Rrufa dhe Even Qarri nuk ia dalin që të lënë gjurmë në disiplinat respektive Në takimin me Palatovën, Kurti: BE-ja të avancojë aplikimin e Kosovës për antarësim Lezhë, arrestohet 41-vjeçari i armatosur dhe me makinë të blinduar Presidenca reagon pas pretendimeve: Alqi Bllako nuk ka qenë dhe nuk është këshilltar i Presidentit
Menu
Kosova

Në takimin me Palatovën, Kurti: BE-ja të avancojë aplikimin e Kosovës për antarësim

· 1 min lexim

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të lëvizë përpara me aplikimin e Kosovës për anëtarësim në BE.

Kërkesa u bë gjatë takimit lamtumirës me ushtruesen e detyrës së shefes së Zyrës së BE-së në Kosovë, Eva Palatova.

Kurti theksoi se Kosova pret që aplikimi për anëtarësim të ecë përpara dhe që vendit t’i jepet statusi i kandidatit, duke kërkuar që procesi të bazohet në merita.

Gjatë takimit, kryeministri në detyrë vlerësoi bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe falënderoi Palatovën për kontributin e saj.

Kosova ka aplikuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian në dhjetor të vitit 2022, ndërsa ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat.

Në fund të takimit, Kurti i uroi Palatovës suksese në angazhimet e ardhshme profesionale./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu