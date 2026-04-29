Nedellkov: SASHK nuk do të marrë pjesë në protestën e LSM-së për 1 Maj
Kryetari i SASHK-ut, Jakim Nedellkov tha sot se Sindikatat e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës nuk do t'i bashkohen protestës së punëtorëve, të organizuar nga LSM-ja, më 1 Maj – Ditën e Punës. Ai theksoi se protesta është organizuar nga një sindikatë tjetër dhe se ata kanë zgjedhur rrugën e dialogut social dhe negociatave.
“Protesta është organizuar nga një sindikatë tjetër, kështu që ne nuk do të përfshihemi. Ne kemi zgjedhur rrugën e dialogut social dhe negociatave dhe i arrijmë rezultatet në tryezë. Ata kanë zgjedhur atë rrugë për të dalë në rrugë, kjo është strategjia e tyre dhe le të vazhdojnë kështu”, tha Nedellkov para fillimit të konferencës me temën “Politikat e punës dhe marrëveshjet kolektive – korniza ligjore, zbatimi dhe sfidat”.
LSM po organizon një protestë të premten, më 1 maj nën moton “Ne luftojmë për paga, nuk lutemi”. Prandaj, ata po bëjnë thirrje për protesta masive, në mënyrë që punëtorët të mund të theksojnë me zë të lartë kërkesat e tyre për paga më të larta dhe kushte më të mira pune.
Protesta e tetë dhe tashmë tradicionale e punëtorëve të 1 Majit do të fillojë të premten në orën 11:00 para Shtëpisë së Punëtorëve në Shkup./Telegrafi/
