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Nesër dhe pasnesër spërkatje ajrore kundër mushkonjave në Shkup

· 2 min lexim

Moti me diell me paqëndrueshmëri të rastit gjatë pasdites po shndërrohet shpejt në një valë ekstreme të nxehti që do të përfshijë të gjithë vendin gjatë fundjavës.

Moti sot ishte me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Pasdite pritet paqëndrueshmëri lokale me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta në të gjithë vendin, ndërsa do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga veriu. Në orën 17:00, temperatura më e ulët është matur në Popova Shapka, 16.6 gradë, ndërsa më e larta 37.6 gradë në Gjevgjeli.

Në Shkup ka kushte për jostabilitet gjatë pasdites me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima.

Nesër pritet mot me diell dhe i ngrohtë me vranësira lokale të pakta deri mesatare. Pasdite, në rajonet malore do të ketë vranësira të shtuara me kushte për shira afatshkurtër dhe bubullima të rralla. Era do të fryjë nga veriperëndimi me forcë të dobët deri mesatare. Në Shkup moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të pakta deri mesatare.

Një periudhë me mot kryesisht të qëndrueshëm dhe shumë të ngrohtë fillon të enjten. Temperaturat minimale do të variojnë nga 12°C deri në 21°C, ndërsa maksimalet do të arrijnë 33°C deri në 39°C. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga juglindja.E premtja, më 21 gusht, sjell një rritje shtesë të temperaturave, të cilat do të variojnë nga 13°C në 22°C për temperaturën minimale dhe nga 34°C në 40°C për temperaturën maksimale ditore.

Të shtunën, më 22 gusht, temperatura minimale do të jetë nga 14°C në 23°C, dhe maksimale do të rritet nga 35°C në madje 41°C.

Në vend të kësaj, do të ketë kushte të paqëndrueshme të shoqëruara me erëra të forta, shira të rrëmbyeshëm dhe stuhi. Gjatë fundjavës, temperatura ditore në disa rajone të vendit pritet të kalojë kufirin 40 gradë.

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